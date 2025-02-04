Снегоуборочная машина сломалась посреди трассы М-4 «Дон»

Утром 4 февраля для очистки дорог и улиц в Ростовской области выехали сотни снегоуборочных машин. Также их заметили и на трассе М-4 «Дон» недалеко от Аксая. Однако спецтехника не успела начать уборку, как тут же сломалась. На кадрах видно, что одна из снегоуборочных машин просто потеряла ковш на проезжей части.