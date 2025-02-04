Снегоуборочная машина сломалась посреди трассы М-4 «Дон»

Posted 4 февраля, 08:39
Published 4 февраля, 08:39
Modified 4 февраля, 08:41
Updated 4 февраля, 08:41
Утром 4 февраля для очистки дорог и улиц в Ростовской области выехали сотни снегоуборочных машин. Также их заметили и на трассе М-4 «Дон» недалеко от Аксая. Однако спецтехника не успела начать уборку, как тут же сломалась. На кадрах видно, что одна из снегоуборочных машин просто потеряла ковш на проезжей части.
Жители Ростовской области недовольны состоянием техники и ее результатами работы: «Одна опрокинулась, вторая развалилась. Ну, не привыкла техника Ростова-на-Дону к зимам».
«Наглядный пример, в каком состоянии техника…», — пишет пользователь.
«Тяжелый случай. Уборка закончилась, не успев начаться», — добавил подписчик.
Ранее Rostovgazeta рассказала, что снегоуборочная машина упала в кювет под Ростовом-на-Дону.