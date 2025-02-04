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Posted 4 февраля, 08:39

Published 4 февраля, 08:39

Modified 4 февраля, 08:41

Updated 4 февраля, 08:41

Снегоуборочная машина сломалась посреди трассы М-4 «Дон» из-за обильного снега

Снегоуборочная машина сломалась посреди трассы М-4 «Дон»

4 февраля 2025, 08:39
Фото: rostovgazeta.ru. Снегоуборочная машина сломалась посреди трассы М-4 «Дон» из-за обильного снега
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Опять коллапс: последствия снегопада в Ростове-на-Дону 4 февраля
В Ростовской области снегоуборочные машины ломаются из-за объема работы. У одного из спецавтомобилей оторвался ковш, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Утром 4 февраля для очистки дорог и улиц в Ростовской области выехали сотни снегоуборочных машин. Также их заметили и на трассе М-4 «Дон» недалеко от Аксая. Однако спецтехника не успела начать уборку, как тут же сломалась. На кадрах видно, что одна из снегоуборочных машин просто потеряла ковш на проезжей части.

Жители Ростовской области недовольны состоянием техники и ее результатами работы: «Одна опрокинулась, вторая развалилась. Ну, не привыкла техника Ростова-на-Дону к зимам».

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Видео: t.me/etorostov. Снегоуборочная машина сломалась посреди трассы М-4 «Дон» из-за обильного снега

«Наглядный пример, в каком состоянии техника…», — пишет пользователь.

«Тяжелый случай. Уборка закончилась, не успев начаться», — добавил подписчик.

Ранее Rostovgazeta рассказала, что снегоуборочная машина упала в кювет под Ростовом-на-Дону.

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