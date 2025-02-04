Снегоуборочная машина упала в кювет под Ростовом-на-Дону

Во вторник утром, 4 февраля, снегоуборочный автомобиль упал на бок в кювет на Северном обходе Ростова-на-Дону. Возможно, из-за обильных осадков водитель не справился с управлением и машину занесло. Так как спецтехника перевернулась на обочине, проезду она не мешает.