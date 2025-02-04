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Posted 4 февраля, 06:20

Published 4 февраля, 06:20

Modified 4 февраля, 06:22

Updated 4 февраля, 06:22

Снегоуборочная машина перевернулась и упала в кювет под Ростовом-на-Дону

Снегоуборочная машина упала в кювет под Ростовом-на-Дону

4 февраля 2025, 06:20
Фото: rostovgazeta.ru. Снегоуборочная машина перевернулась и упала в кювет под Ростовом-на-Дону
На Северном обходе Ростова-на-Дону в кювет перевернувшись упала снегоуборочная машина, которая должна была очищать дорогу, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Во вторник утром, 4 февраля, снегоуборочный автомобиль упал на бок в кювет на Северном обходе Ростова-на-Дону. Возможно, из-за обильных осадков водитель не справился с управлением и машину занесло. Так как спецтехника перевернулась на обочине, проезду она не мешает.

Жители Ростова-на-Дону не упускают возможности подшутить над ситуацией и снегоуборочной машиной, которую так редко можно увидеть в городе: «Конечно, устала с непривычки».

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Видео: ТГ «Ростов Главный».

«А водитель как? С ним что?» — интересуется подписчик.

Ранее ростовчане пожаловались на нечищеные дороги и тротуары после снегопада.

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