Снегоуборочная машина упала в кювет под Ростовом-на-Дону

Posted 4 февраля, 06:20
Published 4 февраля, 06:20
Modified 4 февраля, 06:22
Updated 4 февраля, 06:22
Во вторник утром, 4 февраля, снегоуборочный автомобиль упал на бок в кювет на Северном обходе Ростова-на-Дону. Возможно, из-за обильных осадков водитель не справился с управлением и машину занесло. Так как спецтехника перевернулась на обочине, проезду она не мешает.
Жители Ростова-на-Дону не упускают возможности подшутить над ситуацией и снегоуборочной машиной, которую так редко можно увидеть в городе: «Конечно, устала с непривычки».
«А водитель как? С ним что?» — интересуется подписчик.
Ранее ростовчане пожаловались на нечищеные дороги и тротуары после снегопада.