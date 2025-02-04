Спасатель Белков назвал главные опасности снегопада в Ростове

Posted 4 февраля, 12:58
Published 4 февраля, 12:58
Modified 4 февраля, 13:00
Updated 4 февраля, 13:00
Как считает ростовский спасатель Артём Белков, снег, выпавший при неустойчивой минусовой температуре, особо опасен.
«Такой снег налипает на проводах и деревья, они могут упасть и повредить машины, строения и нанести травмы людям», — говорит спасатель.
Артём Белков добавляет, что снег при температуре около ноля градусов Цельсия под механическим воздействием шагов легко превращается в скользкий спрессованный пласт, перемещаться по которому небезопасно.
«Снег сейчас может в больших объемах скатываться с крыш домов — лучше их обходить, не парковать автомобиль в таких местах.
Ранее RostovGazeta писала о том, что и. о. главы администрации Ростова потребовал ускорить уборку снега.