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Posted 4 февраля, 12:58

Published 4 февраля, 12:58

Modified 4 февраля, 13:00

Updated 4 февраля, 13:00

Спасатель назвал главные опасности снегопада в Ростове

Спасатель Белков назвал главные опасности снегопада в Ростове

4 февраля 2025, 12:58
Фото: Администрация Ростова. Спасатель назвал главные опасности снегопада в Ростове
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Эксклюзив
Сильнее всего из-за снегопада могут пострадать пешеходы, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артём Белков.

Как считает ростовский спасатель Артём Белков, снег, выпавший при неустойчивой минусовой температуре, особо опасен.

«Такой снег налипает на проводах и деревья, они могут упасть и повредить машины, строения и нанести травмы людям», — говорит спасатель.

Треть месячной нормы снега выпала в Ростовской области 4 февраля
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Артём Белков добавляет, что снег при температуре около ноля градусов Цельсия под механическим воздействием шагов легко превращается в скользкий спрессованный пласт, перемещаться по которому небезопасно.

«Снег сейчас может в больших объемах скатываться с крыш домов — лучше их обходить, не парковать автомобиль в таких местах.

Ранее RostovGazeta писала о том, что и. о. главы администрации Ростова потребовал ускорить уборку снега.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спасатели#Снег#Уборка снега#Снег и гололед#Травмы
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