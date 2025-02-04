Спасатель рассказал, как на улицах Ростова защититься от травм из-за снегопада

Posted 4 февраля, 13:09
Published 4 февраля, 13:09
Modified 4 февраля, 13:11
Updated 4 февраля, 13:11
По мнению ростовского спасателя Артёма Белкова, снег, который выпал в Ростове в ночь на 4 февраля представляет особую опасность для ростовчан. При неустойчивой минусовой температуре он быстро образует на дорогах и тротуарах скользкое покрытие, скатывается с крыш и обрушает деревья своим весом.
«Выбирайте многослойную одежду: комбинируйте штаны, термобелье, водолазки, свитера, пуховики. Голову и шею обязательно защищайте шарфом, шапкой и капюшоном. Это поможет смягчить падения и избежать серьезных травм. Маршрут лучше выбирать по очищенным дорогам, подальше от крыш домов и деревьев», — рекомендует спасатель.
Артём Белков советует надевать на обувь специальные нескользящие накладки.
«Автомобилистам не стоит выезжать, если есть проблемы с зимней резиной и неисправности. Видимость сейчас может быть затруднена, а тормозной путь становится длиннее из-за скользких дорог», — говорит эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что снег и морозы до 11 градусов накроют Ростовскую область в феврале.