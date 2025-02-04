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Posted 4 февраля, 13:09

Published 4 февраля, 13:09

Modified 4 февраля, 13:11

Updated 4 февраля, 13:11

Спасатель рассказал, как на улицах Ростова защититься от травм из-за снегопада

Спасатель рассказал, как на улицах Ростова защититься от травм из-за снегопада

4 февраля 2025, 13:09
Фото: Unsplash. Спасатель рассказал, как на улицах Ростова защититься от травм из-за снегопада
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Эксклюзив
Многослойная одежда может защитить от травм во время снегопада, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артём Белков.

По мнению ростовского спасателя Артёма Белкова, снег, который выпал в Ростове в ночь на 4 февраля представляет особую опасность для ростовчан. При неустойчивой минусовой температуре он быстро образует на дорогах и тротуарах скользкое покрытие, скатывается с крыш и обрушает деревья своим весом.

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«Выбирайте многослойную одежду: комбинируйте штаны, термобелье, водолазки, свитера, пуховики. Голову и шею обязательно защищайте шарфом, шапкой и капюшоном. Это поможет смягчить падения и избежать серьезных травм. Маршрут лучше выбирать по очищенным дорогам, подальше от крыш домов и деревьев», — рекомендует спасатель.

Артём Белков советует надевать на обувь специальные нескользящие накладки.

«Автомобилистам не стоит выезжать, если есть проблемы с зимней резиной и неисправности. Видимость сейчас может быть затруднена, а тормозной путь становится длиннее из-за скользких дорог», — говорит эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что снег и морозы до 11 градусов накроют Ростовскую область в феврале.

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