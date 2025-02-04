Спасатель рассказал, как на улицах Ростова защититься от травм из-за снегопада

По мнению ростовского спасателя Артёма Белкова, снег, который выпал в Ростове в ночь на 4 февраля представляет особую опасность для ростовчан. При неустойчивой минусовой температуре он быстро образует на дорогах и тротуарах скользкое покрытие, скатывается с крыш и обрушает деревья своим весом.