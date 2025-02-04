rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 12:50

Published 4 февраля, 12:50

Modified 4 февраля, 12:52

Updated 4 февраля, 12:52

Стало известно, почему каждый снегопад несет Ростову транспортный коллапс

Стало известно, почему каждый снегопад несет Ростову транспортный коллапс

4 февраля 2025, 12:50
Фото: donland.ru. Стало известно, почему каждый снегопад несет Ростову транспортный коллапс
Сюжет
Эксклюзив
В пробках виноваты владельцы автомобилей, считает ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев. Об этом он рассказал корреспонденту RostovGazeta.

По словам ростовского блогера-урбаниста Артемия Зайцева, готовы к снегопаду зимой должны быть не только коммунальные службы, но и водители личных автомобилей.

«Им надо вспомнить навыки вождения в плохую погоду, и не всем это удаётся», — говорит эксперт.

Пассажиры догоняют автобусы, пытаясь уехать в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Урбанист добавляет, что некоторые водители в такую погоду пытаются проехать на летней резине.

«Отдельно хочу напомнить, что снег убирают не везде. А начинают уборку с главных улиц, по которым ходит общественный транспорт. Если автобусы ходят по снегу — это повод жаловаться на коммунальные службы», — советует Артемий Зайцев.

Ранее RostovGazeta писала о том, что жителям Ростовской области не на чем ездить в город.

Читайте также:
Больше 50 улиц из-за снега в Ростове-на-Дону остались без света. Когда его дадут?Мокрый снег и дожди накроют трассу М-4 «Дон» в Ростовской областиОбщественник рассказал, почему Ростов не справляется с последствиями снегопада
#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пробки#Транспорт#Пробка#Снег#Снегопад#Уборка снега в Ростове#Уборка снега#Снег и гололед#Ростов#Затор в Ростове#Затор#Происшествия#Опять коллапс: последствия снегопада в Ростове-на-Дону 4 февраля
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика