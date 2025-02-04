Стало известно, почему каждый снегопад несет Ростову транспортный коллапс

Posted 4 февраля, 12:50
Published 4 февраля, 12:50
Modified 4 февраля, 12:52
Updated 4 февраля, 12:52
По словам ростовского блогера-урбаниста Артемия Зайцева, готовы к снегопаду зимой должны быть не только коммунальные службы, но и водители личных автомобилей.
«Им надо вспомнить навыки вождения в плохую погоду, и не всем это удаётся», — говорит эксперт.
Урбанист добавляет, что некоторые водители в такую погоду пытаются проехать на летней резине.
«Отдельно хочу напомнить, что снег убирают не везде. А начинают уборку с главных улиц, по которым ходит общественный транспорт. Если автобусы ходят по снегу — это повод жаловаться на коммунальные службы», — советует Артемий Зайцев.
Ранее RostovGazeta писала о том, что жителям Ростовской области не на чем ездить в город.