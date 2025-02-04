Судебного пристава поймали на получении взятки в Новочеркасске

Posted 4 февраля, 10:44
Published 4 февраля, 10:44
Modified 4 февраля, 10:46
Updated 4 февраля, 10:46
Оперативникам удалось выяснить, что заместитель начальника отдела — заместитель старшего судебного пристава Новочеркасского городского отдела судебных приставов получил взятку. Местный житель предложил ему 150 тысяч рублей за то, чтобы сотрудник ведомства вернул арестованный автомобиль.
Как только гражданин перевел деньги на счет пристава, машина была возвращена владельцу. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ — получение взятки.
Добавим, что приставу грозит от трех до восьми лет колонии и немалый штраф.
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