Таксисты взвинтили цены утром 4 февраля из-за снегопада в Ростове

Posted 4 февраля, 05:12
Published 4 февраля, 05:12
Modified 4 февраля, 05:14
Updated 4 февраля, 05:14
По данным агрегатора «Яндекс.Такси», в 600 рублей обойдется 15-минутная поездка от Театральной площади до набережной в районе Ворошиловского моста. Примерно такая же стоимость будет, если ехать туда с Сельмаша (700 рублей).
Из Батайска добраться в центр удастся не меньше, чем за 1000 рублей. Однако дороже всего поездка на такси обойдется ростовчанам, проживающим в Александровке, на какой-нибудь улице Платона Кляты, или в районе ТРЦ «Мега». Там возьмут за проезд в среднем 1300 рублей.
Если точкой отправления станет «Квадро» или Северный рынок, стоимость окажется чуть ниже — 1200 рублей. А поездка с Западного в районе Стачки/Зорге в центр оценивается в 1050 рублей. С Левенцовки уезжают сегодня за 1100.
Очевидно, повышение цен связано со снегопадом, который прошел накануне ночью. Из-за прогноза неблагоприятных погодных условий на улицы Ростова вывели десятки коммунальщиков.