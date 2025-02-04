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Posted 4 февраля, 05:12

Published 4 февраля, 05:12

Modified 4 февраля, 05:14

Updated 4 февраля, 05:14

Таксисты взвинтили цены утром 4 февраля из-за снегопада в Ростове

Таксисты взвинтили цены утром 4 февраля из-за снегопада в Ростове

4 февраля 2025, 05:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Опять коллапс: последствия снегопада в Ростове-на-Дону 4 февраля
В Ростове-на-Дону значительно увеличились цены на такси после ночного снегопада. Утром 4 февраля стоимость поездки по центру повысилась до 600 рублей, а из отдаленных районов в центр перевалила за 1000 рублей.

По данным агрегатора «Яндекс.Такси», в 600 рублей обойдется 15-минутная поездка от Театральной площади до набережной в районе Ворошиловского моста. Примерно такая же стоимость будет, если ехать туда с Сельмаша (700 рублей).

Из Батайска добраться в центр удастся не меньше, чем за 1000 рублей. Однако дороже всего поездка на такси обойдется ростовчанам, проживающим в Александровке, на какой-нибудь улице Платона Кляты, или в районе ТРЦ «Мега». Там возьмут за проезд в среднем 1300 рублей.

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Если точкой отправления станет «Квадро» или Северный рынок, стоимость окажется чуть ниже — 1200 рублей. А поездка с Западного в районе Стачки/Зорге в центр оценивается в 1050 рублей. С Левенцовки уезжают сегодня за 1100.

Очевидно, повышение цен связано со снегопадом, который прошел накануне ночью. Из-за прогноза неблагоприятных погодных условий на улицы Ростова вывели десятки коммунальщиков.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Батайск#Такси#Цены#Ворошиловский мост#Снегопад#Театральная площадь#Александровка#Опять коллапс: последствия снегопада в Ростове-на-Дону 4 февраля
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