Таксисты взвинтили цены утром 4 февраля из-за снегопада в Ростове

Из Батайска добраться в центр удастся не меньше, чем за 1000 рублей. Однако дороже всего поездка на такси обойдется ростовчанам, проживающим в Александровке, на какой-нибудь улице Платона Кляты, или в районе ТРЦ «Мега». Там возьмут за проезд в среднем 1300 рублей.