Треть месячной нормы снега выпала в Ростовской области 4 февраля

По словам Слюсаря, коммунальщики уже ликвидируют все последствия непогоды, но в первую очередь внимание уделяется жилым домам, в которых пропали свет и тепло. Врио губернатора держит ситуацию на контроле, так как каждый час получает доклады о проделанной работе.