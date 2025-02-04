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Posted 4 февраля, 09:45

Published 4 февраля, 09:45

Modified 4 февраля, 09:47

Updated 4 февраля, 09:47

Треть месячной нормы снега выпала в Ростовской области 4 февраля

Треть месячной нормы снега выпала в Ростовской области 4 февраля

4 февраля 2025, 09:45
Фото: volgskisc.organizations.mchs.gov.ru. иллюстрация. Треть месячной нормы снега выпала в Ростовской области 4 февраля
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Опять коллапс: последствия снегопада в Ростове-на-Дону 4 февраля
Ночью Ростовскую область накрыл сильный снегопад. Всего в регионе выпала примерно треть месячной нормы осадков. Об этом рассказал врио губернатора области Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Во вторник, 4 февраля, в Ростовской области начался снегопад. Моментально все дороги, тротуары и инфраструктурные объекты покрылись снегом, что привело к ряду проблем: пробки, отключение света и электричества, плохая работа автобусов и многое другое.

По словам Слюсаря, коммунальщики уже ликвидируют все последствия непогоды, но в первую очередь внимание уделяется жилым домам, в которых пропали свет и тепло. Врио губернатора держит ситуацию на контроле, так как каждый час получает доклады о проделанной работе.

Жители Ростовской области считают, что коммунальщики не справляются с работой: «Юрий Борисович, Ваши поручения не выполняют. Все пущено на самотек».

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«В Новочеркасске пешеходные дорожки не чистят от слова совсем», — пишет пользователь.

«Коммунальщики, Ворошиловский район, где вы?», — спрашивает ростовчанка.

Добавим, что также Слюсарь попросил жителей Ростовской области быть крайне аккуратными, так как мокрый снег налипает на проводах и деревьях.

Ранее стало известно, что больше 30 тысяч жителей Ростовской области остались без электричества 4 февраля.

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