Треть месячной нормы снега выпала в Ростовской области 4 февраля

Posted 4 февраля, 09:45
Published 4 февраля, 09:45
Modified 4 февраля, 09:47
Updated 4 февраля, 09:47
Во вторник, 4 февраля, в Ростовской области начался снегопад. Моментально все дороги, тротуары и инфраструктурные объекты покрылись снегом, что привело к ряду проблем: пробки, отключение света и электричества, плохая работа автобусов и многое другое.
По словам Слюсаря, коммунальщики уже ликвидируют все последствия непогоды, но в первую очередь внимание уделяется жилым домам, в которых пропали свет и тепло. Врио губернатора держит ситуацию на контроле, так как каждый час получает доклады о проделанной работе.
Жители Ростовской области считают, что коммунальщики не справляются с работой: «Юрий Борисович, Ваши поручения не выполняют. Все пущено на самотек».
«В Новочеркасске пешеходные дорожки не чистят от слова совсем», — пишет пользователь.
«Коммунальщики, Ворошиловский район, где вы?», — спрашивает ростовчанка.
Добавим, что также Слюсарь попросил жителей Ростовской области быть крайне аккуратными, так как мокрый снег налипает на проводах и деревьях.
Ранее стало известно, что больше 30 тысяч жителей Ростовской области остались без электричества 4 февраля.