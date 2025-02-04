Троллейбусы и трамваи встали в Ростове из-за снегопада

Posted 4 февраля, 06:21
Published 4 февраля, 06:21
Modified 4 февраля, 06:23
Updated 4 февраля, 06:23
Накануне ночью пошел сильный мокрый снег. Из-за небольших заморозков он налип на деревьях, и те под тяжестью осадков упали. Вероятно, ветки перегородили дороги или оборвали провода. Утром 4 февраля на линию не вышли троллейбусы № 1, 17 и 22. Из трамваев работал только №1 — движение остальных приостановили.
После 09.00 мск, когда половина донской столицы уже разъехалась на учебу и работу, восстановили движение трамваев № 6, 7 и 10 до Ленгородского депо, а также троллейбуса №14 — до площади 2-й Пятилетки.
Автобуса, несмотря на транспортный коллапс, вышли на маршруты в штатном режиме. Хотя ростовчане и жаловались на то, что водители общественного транспорта не могли подъехать к некоторым остановкам. Кроме того, автобусы застревали в снежной каше, а пассажирам приходилось их толкать.
Из-за транспортного коллапса на дорогах образовались пробки — до 8 баллов.