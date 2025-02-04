Троллейбусы и трамваи встали в Ростове из-за снегопада

Автобуса, несмотря на транспортный коллапс, вышли на маршруты в штатном режиме. Хотя ростовчане и жаловались на то, что водители общественного транспорта не могли подъехать к некоторым остановкам. Кроме того, автобусы застревали в снежной каше, а пассажирам приходилось их толкать.