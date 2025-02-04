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Posted 4 февраля, 06:21

Published 4 февраля, 06:21

Modified 4 февраля, 06:23

Updated 4 февраля, 06:23

Общественный транспорт не смог выйти на линию из-за непогоды в Ростове

Троллейбусы и трамваи встали в Ростове из-за снегопада

4 февраля 2025, 06:21
Фото: rostovgazeta.ru. Общественный транспорт не смог выйти на линию из-за непогоды в Ростове
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Опять коллапс: последствия снегопада в Ростове-на-Дону 4 февраля
Троллейбусы и трамваи временно не работали в Ростове из-за упавших во время снегопада деревьев. Об этом сообщили в администрации города 4 февраля.

Накануне ночью пошел сильный мокрый снег. Из-за небольших заморозков он налип на деревьях, и те под тяжестью осадков упали. Вероятно, ветки перегородили дороги или оборвали провода. Утром 4 февраля на линию не вышли троллейбусы № 1, 17 и 22. Из трамваев работал только №1 — движение остальных приостановили.

После 09.00 мск, когда половина донской столицы уже разъехалась на учебу и работу, восстановили движение трамваев № 6, 7 и 10 до Ленгородского депо, а также троллейбуса №14 — до площади 2-й Пятилетки.

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Автобуса, несмотря на транспортный коллапс, вышли на маршруты в штатном режиме. Хотя ростовчане и жаловались на то, что водители общественного транспорта не могли подъехать к некоторым остановкам. Кроме того, автобусы застревали в снежной каше, а пассажирам приходилось их толкать.

Из-за транспортного коллапса на дорогах образовались пробки — до 8 баллов.

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