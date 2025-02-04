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Posted 4 февраля, 13:30

Published 4 февраля, 13:30

Modified 4 февраля, 13:33

Updated 4 февраля, 13:33

У всероссийской онлайн-олимпиады по экологии от «Учи. ру» появился новый партнер

4 февраля 2025, 13:30
Партнером всероссийской онлайн-олимпиады по окружающему миру и экологии, организованной в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», стал «Авито». Мероприятие пройдет с 4 февраля по 3 марта на образовательной платформе «Учи.ру».

Участники олимпиады выступят в качестве связующего звена между природой и миром, создаваемым человеком. Им предстоит принимать решения, которые окажут благоприятное влияние на окружающую среду, и расследовать взаимосвязи природных явлений.

В этом году в олимпиаде впервые примут участие ученики 10-го и 11-го классов. Задания были адаптированы специально для них. Подготовиться к соревнованию можно с помощью экологических уроков, которые проведут волонтеры всероссийского экологического движения «Экосистема» в регионах страны. Участие в олимпиаде бесплатное и доступно для всех школьников.

Руководитель продукта ESG «Авито» Василий Лексин отметил, что компания рассматривает ESG-направление как неотъемлемую часть корпоративной культуры. Он добавил, что сотрудничество с «Учи.ру» позволяет рассказать школьникам, как цифровые платформы помогают в ответственном использовании природных ресурсов. По словам Лексина, игровые задания олимпиады позволят детям научиться осознавать последствия своих действий и бережно относиться к природе.

Известно, что организатором экологической олимпиады выступают АНО «Национальные приоритеты» и платформа «Учи.ру». Мероприятие проходит при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Партнерами соревнования стали Агентство стратегических инициатив и движение «Экосистема».

Илона Абаншина, руководитель регионального развития «Учи.ру», назвала экологическое образование детей вкладом в будущее планеты. По ее словам, через задания олимпиады организаторы хотят показать школьникам, как обычные действия человека влияют на окружающую среду. Задания, разработанные опытными методистами, развивают критическое мышление и формируют экологическую ответственность. Абаншина подчеркнула, что подобные форматы делают тему экологии доступнее и увлекательнее для молодого поколения.

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