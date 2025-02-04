У всероссийской онлайн-олимпиады по экологии от «Учи. ру» появился новый партнер

В этом году в олимпиаде впервые примут участие ученики 10-го и 11-го классов. Задания были адаптированы специально для них. Подготовиться к соревнованию можно с помощью экологических уроков, которые проведут волонтеры всероссийского экологического движения «Экосистема» в регионах страны. Участие в олимпиаде бесплатное и доступно для всех школьников.