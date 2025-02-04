У всероссийской онлайн-олимпиады по экологии от «Учи. ру» появился новый партнер

Posted 4 февраля, 13:30
Published 4 февраля, 13:30
Modified 4 февраля, 13:33
Updated 4 февраля, 13:33
Участники олимпиады выступят в качестве связующего звена между природой и миром, создаваемым человеком. Им предстоит принимать решения, которые окажут благоприятное влияние на окружающую среду, и расследовать взаимосвязи природных явлений.
В этом году в олимпиаде впервые примут участие ученики 10-го и 11-го классов. Задания были адаптированы специально для них. Подготовиться к соревнованию можно с помощью экологических уроков, которые проведут волонтеры всероссийского экологического движения «Экосистема» в регионах страны. Участие в олимпиаде бесплатное и доступно для всех школьников.
Руководитель продукта ESG «Авито» Василий Лексин отметил, что компания рассматривает ESG-направление как неотъемлемую часть корпоративной культуры. Он добавил, что сотрудничество с «Учи.ру» позволяет рассказать школьникам, как цифровые платформы помогают в ответственном использовании природных ресурсов. По словам Лексина, игровые задания олимпиады позволят детям научиться осознавать последствия своих действий и бережно относиться к природе.
Известно, что организатором экологической олимпиады выступают АНО «Национальные приоритеты» и платформа «Учи.ру». Мероприятие проходит при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Партнерами соревнования стали Агентство стратегических инициатив и движение «Экосистема».
Илона Абаншина, руководитель регионального развития «Учи.ру», назвала экологическое образование детей вкладом в будущее планеты. По ее словам, через задания олимпиады организаторы хотят показать школьникам, как обычные действия человека влияют на окружающую среду. Задания, разработанные опытными методистами, развивают критическое мышление и формируют экологическую ответственность. Абаншина подчеркнула, что подобные форматы делают тему экологии доступнее и увлекательнее для молодого поколения.