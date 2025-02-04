Участник программы «Время героев» назначен замглавы Минстроя в Новгородской области

Posted 4 февраля, 08:25
Published 4 февраля, 08:25
Modified 4 февраля, 08:27
Updated 4 февраля, 08:27
Николай Сергиенко, удостоенный двух орденов Мужества, стал заместителем министра строительства, архитектуры и имущественных отношений в Новгородской области.
В мае 2024 года он вошел в число 83 участников программы Время героев», созданной по поручению президента страны Владимира Путина и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.
По словам самого Николая Сергиенко, «Время героев» предоставляет возможность тем, кто считает своей главной жизненной целью защищать страну, и стремится продолжать служить на благо государства. Он рассказал, что во время обучения в рамках модулей участники знакомятся с главными управленцами страны, перенимают их опыт и знания, а также посещают различные регионы, осваивая актуальные управленческие методики.
Новый замминистра добавил, что стажировка позволяет применить теоретические знания на практике под руководством опытного наставника. Он подчеркнул, что на новой должности планирует работать во благо жителей региона, создавать социально-значимые объекты, реализовывать федеральные и региональные проекты, которые положительно скажутся на уровне жизни жителей.
«Рад стать частью команды Новгородской области, благодарен руководству региона за доверие», — подытожил он.
Глава Новгородской области Андрей Никитин обращаясь к замминистра строительства подчеркнул, что сфера строительства в регионе в последние годы показывает очень хорошие темпы роста — много серьезных объектов сдано или находится в процессе строительства.
«Рад, что вы теперь в нашей команде, желаю вам успехов», — добавил губернатор.