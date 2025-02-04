Участник программы «Время героев» назначен замглавы Минстроя в Новгородской области

По словам самого Николая Сергиенко, «Время героев» предоставляет возможность тем, кто считает своей главной жизненной целью защищать страну, и стремится продолжать служить на благо государства. Он рассказал, что во время обучения в рамках модулей участники знакомятся с главными управленцами страны, перенимают их опыт и знания, а также посещают различные регионы, осваивая актуальные управленческие методики.