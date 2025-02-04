rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 08:25

Published 4 февраля, 08:25

Modified 4 февраля, 08:27

Updated 4 февраля, 08:27

Участник программы «Время героев» назначен замглавы Минстроя в Новгородской области

Участник программы «Время героев» назначен замглавы Минстроя в Новгородской области

4 февраля 2025, 08:25
Фото: программа «Время героев».
Кавалер двух орденов Мужества и участник программы «Время героев» Николай Сергиенко назначен заместителем министра строительства Новгородской области.

Николай Сергиенко, удостоенный двух орденов Мужества, стал заместителем министра строительства, архитектуры и имущественных отношений в Новгородской области.

В мае 2024 года он вошел в число 83 участников программы Время героев», созданной по поручению президента страны Владимира Путина и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

По словам самого Николая Сергиенко, «Время героев» предоставляет возможность тем, кто считает своей главной жизненной целью защищать страну, и стремится продолжать служить на благо государства. Он рассказал, что во время обучения в рамках модулей участники знакомятся с главными управленцами страны, перенимают их опыт и знания, а также посещают различные регионы, осваивая актуальные управленческие методики.

Новый замминистра добавил, что стажировка позволяет применить теоретические знания на практике под руководством опытного наставника. Он подчеркнул, что на новой должности планирует работать во благо жителей региона, создавать социально-значимые объекты, реализовывать федеральные и региональные проекты, которые положительно скажутся на уровне жизни жителей.

«Рад стать частью команды Новгородской области, благодарен руководству региона за доверие», — подытожил он.

Глава Новгородской области Андрей Никитин обращаясь к замминистра строительства подчеркнул, что сфера строительства в регионе в последние годы показывает очень хорошие темпы роста — много серьезных объектов сдано или находится в процессе строительства.

«Рад, что вы теперь в нашей команде, желаю вам успехов», — добавил губернатор.
Читайте также:
Подали свыше 20 тысяч заявок на дополнительный набор в программу «Время героев»
#Общество#Время героев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика