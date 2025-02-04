Ударили по Нептуну: украинскую крылатую ракету сбили над Азовским морем

Posted 4 февраля, 04:48
Published 4 февраля, 04:48
Modified 4 февраля, 05:30
Updated 4 февраля, 05:30
По информации ведомства, воздушную цель обнаружили ночью. Крылатая ракета «Нептун» летела в районе Азовского моря. Средствами ПВО ее удалось перехватить разбив на части.
О пострадавших в министерстве ничего не сказано. Вероятно, их нет.
«Нептун» — ракета, предназначенная для поражения кораблей. По источникам из открытых данных, ее разработали в Киеве на основе советского аналога Х-35.
Ранее в Ростовской области сбили за ночь почти три десятка беспилотников.