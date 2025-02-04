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Posted 4 февраля, 04:48

Published 4 февраля, 04:48

Modified 4 февраля, 05:30

Updated 4 февраля, 05:30

Ударили по Непттуну: украинскую ракету для кораблей сбили над Азовским морем

Ударили по Нептуну: украинскую крылатую ракету сбили над Азовским морем

4 февраля 2025, 04:48
Фото: 1MI. Ударили по Непттуну: украинскую ракету для кораблей сбили над Азовским морем

Украинскую крылатую ракету «Нептун» сбили над Азовским морем

Дежурные средства ПВО (прим. — противовоздушная оборона) уничтожили управляемую ракету большой дальности «Нептун» над Азовским морем. Об этом утром 4 февраля сообщает Минобороны России.

По информации ведомства, воздушную цель обнаружили ночью. Крылатая ракета «Нептун» летела в районе Азовского моря. Средствами ПВО ее удалось перехватить разбив на части.

О пострадавших в министерстве ничего не сказано. Вероятно, их нет.

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«Нептун» — ракета, предназначенная для поражения кораблей. По источникам из открытых данных, ее разработали в Киеве на основе советского аналога Х-35.

Ранее в Ростовской области сбили за ночь почти три десятка беспилотников.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ПВО#Азовское море#Киев#Ракета#Разработка#Корабли#Удар#Минобороны России
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