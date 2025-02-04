rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 05:12

Published 4 февраля, 05:12

Modified 4 февраля, 05:12

Updated 4 февраля, 05:12

В феврале повысили пенсии жителям Ростовской области

В феврале жителям Ростовской области повысили пенсии. Сколько они получат?

4 февраля 2025, 05:12
Фото: 1MI. В феврале повысили пенсии жителям Ростовской области

В феврале жителям Ростовской области повысили пенсии из-за инфляции

В Ростовской области, как и по всей России, увеличили страховые пенсии. В СМИ сообщили точную сумму выплат.

В январе 2025 года уже повышали пенсии. Исходя из прогноза инфляции, сумму увеличили на 7,3%. Однако на практике рост цен подскочил до 9,5%. Поэтому президент России решил проиндексировать выплаты со следующего месяца. В феврале пенсионеры получат не только повышенную сумму, но и компенсацию за январь. Речь идет о разнице между ее повышением на 7,3% и 9,5%.

У одного миллиона пенсионеров резко выросла пенсия в Ростовской области
Узнать подробнее

Чтобы получить компенсацию и повышенную пенсию, никаких действий со стороны населения не требуется. По информации регионального отделения СФР (прим. — социальный фонд России), все начисления сделают автоматически.

После индексации пенсия в связи с пожилым возрастом в среднем достигла почти 22,7 тысячи рублей. Из них прибавка составляет чуть больше 2,2 тысячи.

Читайте также:
Льготы для участников СВО в 2025 году в Ростове-на-ДонуРазмер единого пособия и выплаты из маткапитала вырос в Ростовской областиМатеринский капитал в 2025 году в Ростове-на-Дону — как получить, на что потратить
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Выплаты#Пенсия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика