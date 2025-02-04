В феврале жителям Ростовской области повысили пенсии. Сколько они получат?

Posted 4 февраля, 05:12
Published 4 февраля, 05:12
Modified 4 февраля, 05:12
Updated 4 февраля, 05:12
В январе 2025 года уже повышали пенсии. Исходя из прогноза инфляции, сумму увеличили на 7,3%. Однако на практике рост цен подскочил до 9,5%. Поэтому президент России решил проиндексировать выплаты со следующего месяца. В феврале пенсионеры получат не только повышенную сумму, но и компенсацию за январь. Речь идет о разнице между ее повышением на 7,3% и 9,5%.
Чтобы получить компенсацию и повышенную пенсию, никаких действий со стороны населения не требуется. По информации регионального отделения СФР (прим. — социальный фонд России), все начисления сделают автоматически.
После индексации пенсия в связи с пожилым возрастом в среднем достигла почти 22,7 тысячи рублей. Из них прибавка составляет чуть больше 2,2 тысячи.