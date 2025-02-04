В Ростове возбудили дело против инспекторов, вымогавших взятку у бойца СВО

Posted 4 февраля, 13:59
Published 4 февраля, 13:59
Modified 4 февраля, 14:01
Updated 4 февраля, 14:01
Напомним, в соцмедиа появилась информация о том, что инспекторы потребовали взятку от бойца СВО, который находился в командировке в Ростове.
По данным следователей, 25 января фигуранты, находясь на дежурстве на Буденновском проспекте, остановили машину марки BMW X5. Они выяснили, что автомобиль не зарегистрирован и потребовали от автовладельца взятку в сумме 25 тысяч рублей.
Военный снял деньги в банкомате и положил их в машину инспекторов. А после инцидента сообщил в социальных сетях о произошедшем и дело обрело общественный резонанс. В итоге на фигурантов возбудили дело по признакам получения взятки.