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Posted 4 февраля, 13:59

Published 4 февраля, 13:59

Modified 4 февраля, 14:01

Updated 4 февраля, 14:01

В Ростове возбудили дело против инспекторов, вымогавших взятку у бойца СВО

В Ростове возбудили дело против инспекторов, вымогавших взятку у бойца СВО

4 февраля 2025, 13:59
Фото: 1MI. В Ростове возбудили дело против инспекторов, вымогавших взятку у бойца СВО
Следователи возбудили дело против инспекторов ДПС за вымогательство взятки у бойца СВО. Об этом рассказал ростовский Следком.

Напомним, в соцмедиа появилась информация о том, что инспекторы потребовали взятку от бойца СВО, который находился в командировке в Ростове.

По данным следователей, 25 января фигуранты, находясь на дежурстве на Буденновском проспекте, остановили машину марки BMW X5. Они выяснили, что автомобиль не зарегистрирован и потребовали от автовладельца взятку в сумме 25 тысяч рублей.

Военный снял деньги в банкомате и положил их в машину инспекторов. А после инцидента сообщил в социальных сетях о произошедшем и дело обрело общественный резонанс. В итоге на фигурантов возбудили дело по признакам получения взятки.

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Ранее в регионе на взяточничестве поймали замначальника отдела судебных приставов.

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