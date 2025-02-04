В Ростовской области начали вводить карантин из-за гриппа

Posted 4 февраля, 18:09
Published 4 февраля, 18:09
Modified 4 февраля, 18:11
Updated 4 февраля, 18:11
Главный санитарный врач по региону Евгений Ковалев сообщил, что карантин ввели в регионе с 4 февраля из-за распространения гриппа и ОРВИ. Так, в постановлении сказано, что в стационарах теперь будут соблюдать масочный режим, а врачи будут проводить прием больных с признаками ОРВИ отдельно от остальных пациентов.
В документе идет речь об отмене массовых мероприятий, а также занятий в учебных учреждениях в случае, если количество больных гриппом или ОРВИ в группе или классе превысит 20%. В общественном транспорте будут проводить дезинфекцию, а больницы обеспечат лекарствами и оборудованием.