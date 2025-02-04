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Posted 4 февраля, 18:09

Published 4 февраля, 18:09

Modified 4 февраля, 18:11

Updated 4 февраля, 18:11

В Ростовской области начали вводить карантин из-за гриппа

В Ростовской области начали вводить карантин из-за гриппа

4 февраля 2025, 18:09
Фото: 1MI.
В Ростовской области в медицинских, социальных и учебных учреждениях ввели карантин из-за распространения вирусных заболеваний. Информация об этом появилась на сайте регионального Роспотребнадзора.

Главный санитарный врач по региону Евгений Ковалев сообщил, что карантин ввели в регионе с 4 февраля из-за распространения гриппа и ОРВИ. Так, в постановлении сказано, что в стационарах теперь будут соблюдать масочный режим, а врачи будут проводить прием больных с признаками ОРВИ отдельно от остальных пациентов.

В документе идет речь об отмене массовых мероприятий, а также занятий в учебных учреждениях в случае, если количество больных гриппом или ОРВИ в группе или классе превысит 20%. В общественном транспорте будут проводить дезинфекцию, а больницы обеспечат лекарствами и оборудованием.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ОРВИ#Грипп#Роспотребнадзор#Карантин#Вирусные инфекции
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