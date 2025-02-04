ВККС назвала претендентов на должность зампредседателя Ростовского облсуда

Posted 4 февраля, 15:19
Published 4 февраля, 15:19
Modified 4 февраля, 15:21
Updated 4 февраля, 15:21
На сайте коллегии появилась предварительная повестка заседания, которое будет проходить с 10 по 14 февраля 2025 года. На нем рассмотрят заявления двух претендентов на пост заместителя председателя Ростовского областного суда. Это — Сергей Котков и Игорь Чеча. Их кандидатуры рассмотрят 10 февраля в 14.30 мск в доме органов судейского сообщества в Москве.
Напомним, 30 сентября 2024 года Президент России Владимир Путин назначил председателем суда Василия Тарасова. До этого данную должность занимала Елена Золотарева, которая стала фигурантом громкого дела о получении взяток. На ее заместителя Татьяну Юрову также заведено уголовное дело. Подробнее об этом — в материале RostovGazeta.