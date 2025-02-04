ВККС назвала претендентов на должность зампредседателя Ростовского облсуда

На сайте коллегии появилась предварительная повестка заседания, которое будет проходить с 10 по 14 февраля 2025 года. На нем рассмотрят заявления двух претендентов на пост заместителя председателя Ростовского областного суда. Это — Сергей Котков и Игорь Чеча. Их кандидатуры рассмотрят 10 февраля в 14.30 мск в доме органов судейского сообщества в Москве.