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Posted 4 февраля, 15:19

Published 4 февраля, 15:19

Modified 4 февраля, 15:21

Updated 4 февраля, 15:21

ВККС назвала претендентов на должность зампредседателя Ростовского облсуда

ВККС назвала претендентов на должность зампредседателя Ростовского облсуда

4 февраля 2025, 15:19
Фото: Гугл Карты/Fran. ВККС назвала претендентов на должность зампредседателя Ростовского облсуда
Стали известны имена претендентов на должность зампредседателя Ростовского областного суда. Об этом рассказали в пресс-службе Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.

На сайте коллегии появилась предварительная повестка заседания, которое будет проходить с 10 по 14 февраля 2025 года. На нем рассмотрят заявления двух претендентов на пост заместителя председателя Ростовского областного суда. Это — Сергей Котков и Игорь Чеча. Их кандидатуры рассмотрят 10 февраля в 14.30 мск в доме органов судейского сообщества в Москве.

Дело экс-председателя суда в Ростове Елены Золотаревой передано в суд
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Напомним, 30 сентября 2024 года Президент России Владимир Путин назначил председателем суда Василия Тарасова. До этого данную должность занимала Елена Золотарева, которая стала фигурантом громкого дела о получении взяток. На ее заместителя Татьяну Юрову также заведено уголовное дело. Подробнее об этом — в материале RostovGazeta.

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