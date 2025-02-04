Власти Ростова оправдались из-за транспортного коллапса после снегопада

Posted 4 февраля, 06:02
Published 4 февраля, 06:02
Modified 4 февраля, 06:04
Updated 4 февраля, 06:04
Власти Ростова заявили накануне, что коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. О непогоде было известно заранее, поэтому замглавы администрации по ЖКХ Станислав Марченко отчитался о принятых мерах. И.о. главы Александр Скрябин со ссылкой на подчиненного сообщил о сотне единиц спецтехники и еще одной сотне уборщиков.
Но на деле готовность, вероятно, оказалась недостаточно повышенной. Ранним утром горожанам пришлось добираться на работу и учебу по заснеженным тропинкам, набирая полные ботинки снега. На дорогах ситуация была не лучше — водители буквально прокатывали сугробы на своих машинах.
— В уборке города задействовано 170 машин и около 700 дворников на муниципальных территориях. Техника работала всю ночь. Работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий снегопада, — сообщили утром 4 февраля в администрации Ростова.
Причиной такой неготовности назвали рекордное количество осадков — аж 20 сантиметров снега за ночь. Если все это время его расчищали, откуда такие сугробы повсюду?
Это не первый раз, когда режим повышенной готовности не оправдывает надежды горожан. Ежегодно коммунальщики готовятся-готовятся к ухудшению погоды, но оперативно ликвидировать последствия не успевают.