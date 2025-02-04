Власти Ростова оправдались из-за транспортного коллапса после снегопада

Власти Ростова заявили накануне, что коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. О непогоде было известно заранее, поэтому замглавы администрации по ЖКХ Станислав Марченко отчитался о принятых мерах. И.о. главы Александр Скрябин со ссылкой на подчиненного сообщил о сотне единиц спецтехники и еще одной сотне уборщиков.