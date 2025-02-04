Юрий Слюсарь вручил первые юбилейные медали донским фронтовикам

Вторым ветераном, который получил памятную награду от главы региона, стал Леонид Александрович Малейко. Недавно он отпраздновал свой 101 День рождения. Фронтовик участвовал в боях с лета 43-го и побывал на шести фронтах. После войны он окончил юридический факультет РГУ, где познакомился со своей с будущей супругой, Люсьеной Павловной, с которой состоит в браке уже 72 года.