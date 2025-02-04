Юрий Слюсарь вручил первые юбилейные медали донским фронтовикам

Posted 4 февраля, 14:31
Published 4 февраля, 14:31
Modified 4 февраля, 14:42
Updated 4 февраля, 14:42
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь лично вручил ветеранам Великой Отечественной войны первые юбилейные медали в честь 80-летия Победы. Об этом глава региона написал в своем Telegrаm канале.
— К большому сожалению, живых участников и свидетелей Великой Отечественной войны, становится меньше с каждым годом. И тем ценнее общение с героями, победившими фашизм, которые дожили до наших дней, — написал Юрий Слюсарь.
Временно исполняющий обязанности губернатора навестил в Батайске Ивана Илларионовича Дерябина, которому исполнилось 106 лет. Свой боевой путь ветеран начал в 1942-м году, в Ростовской области. Он освобождал Украину, Польшу, а День Победы встретил в Праге. После войны более 40 лет Иван Дерябин трудился на благо нашего региона.
Вторым ветераном, который получил памятную награду от главы региона, стал Леонид Александрович Малейко. Недавно он отпраздновал свой 101 День рождения. Фронтовик участвовал в боях с лета 43-го и побывал на шести фронтах. После войны он окончил юридический факультет РГУ, где познакомился со своей с будущей супругой, Люсьеной Павловной, с которой состоит в браке уже 72 года.
Глава региона добавил, что В Ростовской области юбилейных медалей удостоены около 5 тысяч жителей. Это люди, которые сражались на фронте, в партизанских отрядах, трудились в тылу, перенесли ужасы концлагерей и блокады Ленинграда. Люди, благодаря которым наступила Победа, и которым мы обязаны жизнью.