Западный в Ростове остался без отопления 4 февраля

Ранее RostovGazeta сообщала еще об одной проблеме, с которой столкнулся департамент ЖКХ города. Коммунальщики традиционно не успели расчистить за ночь дороги и тротуары, что привело к транспортному коллапсу. А старые аварийные деревья после мокрого снега оказались самым слабым звеном и рухнули на машины и провода. Из-за этого, в частности, несколько трамваев и троллейбусов до сих пор не могут выйти на линию. Подробнее о последствиях снегопада читайте в нашем сюжете.