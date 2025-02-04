Западный в Ростове остался без отопления 4 февраля

Posted 4 февраля, 07:16
Published 4 февраля, 07:16
Modified 4 февраля, 07:18
Updated 4 февраля, 07:18
Утро 4 февраля началось у сотен жителей Ростова с холодных батарей и отсутствия горячей воды. Речь идет о горожанах, которые живут в границах проспекта Коммунистического — улицы Ле-Мана — 2-й Краснодарской — Малиновского. В этом квадрате отключили горячее отопление из-за аварии на теплосетях на проспекте Коммунистическом. Проблема коснулась 47 многоквартирных домов.
На место ЧП уже приехали рабочие бригады. Восстановить подачу тепла обещают до 17.00 мск.
Ранее RostovGazeta сообщала еще об одной проблеме, с которой столкнулся департамент ЖКХ города. Коммунальщики традиционно не успели расчистить за ночь дороги и тротуары, что привело к транспортному коллапсу. А старые аварийные деревья после мокрого снега оказались самым слабым звеном и рухнули на машины и провода. Из-за этого, в частности, несколько трамваев и троллейбусов до сих пор не могут выйти на линию. Подробнее о последствиях снегопада читайте в нашем сюжете.