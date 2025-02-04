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Posted 4 февраля, 07:16

Published 4 февраля, 07:16

Modified 4 февраля, 07:18

Updated 4 февраля, 07:18

На Западном в Ростове часть многоэтажек осталась без отопления из-за прорыва

Западный в Ростове остался без отопления 4 февраля

4 февраля 2025, 07:16
Фото: rostovgazeta.ru. На Западном в Ростове часть многоэтажек осталась без отопления из-за прорыва
Из-за прорыва на теплосетях тепло прекратили подавать почти в полсотни многоэтажек Советского района Ростова. Об этом сообщают в городском департаменте ЖКХ.

Утро 4 февраля началось у сотен жителей Ростова с холодных батарей и отсутствия горячей воды. Речь идет о горожанах, которые живут в границах проспекта Коммунистического — улицы Ле-Мана — 2-й Краснодарской — Малиновского. В этом квадрате отключили горячее отопление из-за аварии на теплосетях на проспекте Коммунистическом. Проблема коснулась 47 многоквартирных домов.

На место ЧП уже приехали рабочие бригады. Восстановить подачу тепла обещают до 17.00 мск.

В Ростове на Западном забил коммунальный фонтан
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Ранее RostovGazeta сообщала еще об одной проблеме, с которой столкнулся департамент ЖКХ города. Коммунальщики традиционно не успели расчистить за ночь дороги и тротуары, что привело к транспортному коллапсу. А старые аварийные деревья после мокрого снега оказались самым слабым звеном и рухнули на машины и провода. Из-за этого, в частности, несколько трамваев и троллейбусов до сих пор не могут выйти на линию. Подробнее о последствиях снегопада читайте в нашем сюжете.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Отопление#ЖКХ#Авария#Теплосети#Ростов#Транспортный коллапс#Советский район#Происшествия#Многоэтажки#Коммунальные услуги
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