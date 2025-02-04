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Posted 4 февраля, 15:17

Published 4 февраля, 15:17

Modified 4 февраля, 15:19

Updated 4 февраля, 15:19

Защита попросила для главы донского Минфина Федотовой домашний арест

Защита попросила для главы донского Минфина Федотовой домашний арест

4 февраля 2025, 15:17
Фото: 1MI.
Адвокат министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой попросил назначить ей домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, 3 февраля на парковке возле здания регионального правительства силовики задержали Федотову. Сразу после этого начались обыски. В отношении главы Минфина возбудили дело по признакам превышения служебных полномочий.

По версии следствия, Федотова взяла несколько кредитов для нужд региона на 12 миллиардов рублей под проценты. Однако на этот момент в бюджете региона были средства, которыми можно было распоряжаться. Таким образом бюджету был нанесен ущерб в размере 1,9 миллиарда рублей.

Позже выяснилось, что Федотова не признала вину на допросе.

Согласно источнику, адвокат министра попросил назначить ей домашний арест.

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«Мы просим избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — цитирует адвоката ТАСС.

Также сообщается, что в ходе заседания Федотова заявила, что скрываться от следствия не намерена, а ее поездки за границу осуществлялись только в Турцию во время отпуска.

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