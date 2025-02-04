Защита попросила для главы донского Минфина Федотовой домашний арест

Posted 4 февраля, 15:17
Published 4 февраля, 15:17
Modified 4 февраля, 15:19
Updated 4 февраля, 15:19
Напомним, 3 февраля на парковке возле здания регионального правительства силовики задержали Федотову. Сразу после этого начались обыски. В отношении главы Минфина возбудили дело по признакам превышения служебных полномочий.
По версии следствия, Федотова взяла несколько кредитов для нужд региона на 12 миллиардов рублей под проценты. Однако на этот момент в бюджете региона были средства, которыми можно было распоряжаться. Таким образом бюджету был нанесен ущерб в размере 1,9 миллиарда рублей.
Позже выяснилось, что Федотова не признала вину на допросе.
Согласно источнику, адвокат министра попросил назначить ей домашний арест.
«Мы просим избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — цитирует адвоката ТАСС.
Также сообщается, что в ходе заседания Федотова заявила, что скрываться от следствия не намерена, а ее поездки за границу осуществлялись только в Турцию во время отпуска.