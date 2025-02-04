Жители Ростова потребовали запретить продавать пиротехнику

Posted 4 февраля, 16:14
Published 4 февраля, 16:14
Modified 4 февраля, 16:16
Updated 4 февраля, 16:16
В понедельник вечером, 3 января, в Ростое-на-Дону горожане массово начали запускать фейерверки. Возможно, люди отмечают личный праздник, а может радуются долгожданному снегу. Однако это не отменяет того, что был нарушен запрет на использование пиротехники, который действует на всей территории Ростовской области.
Дончане пишут, что люди не боятся запретов, так как никого не штрафуют: «Штрафануть на пару лямов, чтобы не запускали фейерверки в это нелегкое для страны время. Я думаю, они бы не радовались так больше».
«А тех, кто продает, будем наказывать?» — поддерживает пользователь.
Люди в очередной раз потребовали запретить продажу пиротехники, ведь только так, по их мнению, фейерверки перестанут запускать.
Ранее ребенок устроил в комнате фейерверк и спалил жилой дом в Ростовской области.