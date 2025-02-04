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Posted 4 февраля, 16:14

Published 4 февраля, 16:14

Modified 4 февраля, 16:16

Updated 4 февраля, 16:16

Жители Ростова-на-Дону массово запускают фейерверки

Жители Ростова потребовали запретить продавать пиротехнику

4 февраля 2025, 16:14
Фото: 1MI. Жители Ростова-на-Дону массово запускают фейерверки
Жители Ростова-на-Дону вновь нарушают указ врио губернатора Юрия Слюсаря и запускают фейерверки. В этот раз громкие хлопки оглушили Октябрьский район, видео очевидцев опубликовано в телеграм-канале «Это Ростов новости».

В понедельник вечером, 3 января, в Ростое-на-Дону горожане массово начали запускать фейерверки. Возможно, люди отмечают личный праздник, а может радуются долгожданному снегу. Однако это не отменяет того, что был нарушен запрет на использование пиротехники, который действует на всей территории Ростовской области.

Дончане пишут, что люди не боятся запретов, так как никого не штрафуют: «Штрафануть на пару лямов, чтобы не запускали фейерверки в это нелегкое для страны время. Я думаю, они бы не радовались так больше».

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Видео: 1MI. Жители Ростова-на-Дону массово запускают фейерверки

«А тех, кто продает, будем наказывать?» — поддерживает пользователь.

Люди в очередной раз потребовали запретить продажу пиротехники, ведь только так, по их мнению, фейерверки перестанут запускать.

Ранее ребенок устроил в комнате фейерверк и спалил жилой дом в Ростовской области.

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