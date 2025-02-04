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Posted 4 февраля, 05:55

Published 4 февраля, 05:55

Modified 4 февраля, 05:57

Updated 4 февраля, 05:57

Повышенная готовность коммунальщиков не спасла Ростов от сугробов

Жители Ростова пожаловались на нечищеные дороги и тротуары после снегопада

4 февраля 2025, 05:55
Фото: rostovgazeta.ru. Повышенная готовность коммунальщиков не спасла Ростов от сугробов
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Опять коллапс: последствия снегопада в Ростове-на-Дону 4 февраля
После ночного снегопада в Ростове дороги и тротуары до сих пор остаются под сугробами. Улицы так и не расчистили — люди сами протаптывают дорожки и раскатывают на машинах снег по проезжей части.

Накануне днем, 3 февраля, в Ростовской области, включая донскую столицу, объявили предупреждение о снежном шторме и гололеде. В связи с этим переполошили сотрудников коммунальных служб. И.о. главы администрации Александр Скрябин вечером отчитался, что ввели режим повышенной готовности. Он заявил, что ночью задействуют сотню единиц спецтехники, а к 5 утра число дворников увеличат до 700.

Повышенная готовность коммунальщиков не спасла Ростов от сугробов
Повышенная готовность коммунальщиков не спасла Ростов от сугробов
Повышенная готовность коммунальщиков не спасла Ростов от сугробов
Повышенная готовность коммунальщиков не спасла Ростов от сугробов. Фото: rostovgazeta.ru

Либо вывести коммунальщиков работать в ночь не удалось, либо их сил все-таки оказалось недостаточно. На практике с утра горожане столкнулись с сугробами и нечищеными улицами.

Таксисты взвинтили цены утром 4 февраля из-за снегопада в Ростове
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Видео: rostovgazeta.ru. Повышенная готовность коммунальщиков не спасла Ростов от сугробов
— Вчера вечером, когда снег только начал идти, стояли повсюду эти снегоуборочные машины, дежурили. А ночью их уже не было, когда метель настоящая пошла, — поделился с RostovGazeta один из местных жителей.
Повышенная готовность коммунальщиков не спасла Ростов от сугробов
Повышенная готовность коммунальщиков не спасла Ростов от сугробов
Повышенная готовность коммунальщиков не спасла Ростов от сугробов. Фото: rostovgazeta.ru
— Такое ощущение, что они там стояли, наблюдали за ситуацией, а как сугробы появились — испарились. Наверное, пошли к начальству, спрашивать, что делать, когда снег выпал, — шутит другой. — У меня по дороге на работу полные ботинки снега набралось, хотя я шел по тротуару, а не по каким-то лесным тропинкам.

Ранее стало известно, насколько подорожало такси из-за снегопада в Ростове.

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