Жители Ростова пожаловались на нечищеные дороги и тротуары после снегопада

Posted 4 февраля, 05:55
Published 4 февраля, 05:55
Modified 4 февраля, 05:57
Updated 4 февраля, 05:57
Накануне днем, 3 февраля, в Ростовской области, включая донскую столицу, объявили предупреждение о снежном шторме и гололеде. В связи с этим переполошили сотрудников коммунальных служб. И.о. главы администрации Александр Скрябин вечером отчитался, что ввели режим повышенной готовности. Он заявил, что ночью задействуют сотню единиц спецтехники, а к 5 утра число дворников увеличат до 700.
Либо вывести коммунальщиков работать в ночь не удалось, либо их сил все-таки оказалось недостаточно. На практике с утра горожане столкнулись с сугробами и нечищеными улицами.
— Вчера вечером, когда снег только начал идти, стояли повсюду эти снегоуборочные машины, дежурили. А ночью их уже не было, когда метель настоящая пошла, — поделился с RostovGazeta один из местных жителей.
— Такое ощущение, что они там стояли, наблюдали за ситуацией, а как сугробы появились — испарились. Наверное, пошли к начальству, спрашивать, что делать, когда снег выпал, — шутит другой. — У меня по дороге на работу полные ботинки снега набралось, хотя я шел по тротуару, а не по каким-то лесным тропинкам.
Ранее стало известно, насколько подорожало такси из-за снегопада в Ростове.