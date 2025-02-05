Бутик-банкрот из Ростова-на-Дону не мог продать с торгов больше тысячи часов

Posted 5 февраля, 06:42
Published 5 февраля, 06:42
Modified 5 февраля, 06:44
Updated 5 февраля, 06:44
Ростовская компания «Часовой бутик» была признана банкротом, поэтому в отношении ее было открыто конкурсное производство. Торги начались 16 декабря 2024 года и закончились 29 января 2025 года.
На аукцион было выставлено чуть больше 1,3 тысячи наручных часов бренда F.gattien на общую сумму в 2,3 миллиона рублей. Однако ни один из аксессуаров не был продан.
Добавим, что на участие в торгах даже не было подано ни одной заявки.
До этого RostovGazeta рассказала, что банк пытается отсудить более 130 миллионов рублей у крупнейшего ростовского зернотрейдера.