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Posted 5 февраля, 06:42

Published 5 февраля, 06:42

Modified 5 февраля, 06:44

Updated 5 февраля, 06:44

Бутик-банкрот из Ростова-на-Дону не мог продать с торгов часы на 2,3 млн рублей

Бутик-банкрот из Ростова-на-Дону не мог продать с торгов больше тысячи часов

5 февраля 2025, 06:42
Фото: 1MI. Бутик-банкрот из Ростова-на-Дону не мог продать с торгов часы на 2,3 млн рублей
Обанкротившееся ООО «Часовой бутик» из Ростова-на-Дону пыталось с молотка продать свой товар на сумму 2,3 миллиона рублей. Однако покупателей не нашлось. Информация опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Ростовская компания «Часовой бутик» была признана банкротом, поэтому в отношении ее было открыто конкурсное производство. Торги начались 16 декабря 2024 года и закончились 29 января 2025 года.

На аукцион было выставлено чуть больше 1,3 тысячи наручных часов бренда F.gattien на общую сумму в 2,3 миллиона рублей. Однако ни один из аксессуаров не был продан.

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Добавим, что на участие в торгах даже не было подано ни одной заявки.

До этого RostovGazeta рассказала, что банк пытается отсудить более 130 миллионов рублей у крупнейшего ростовского зернотрейдера.

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