«Домклик»: В Ростовской области выдано 2% от общего числа ипотек на вторичку

Posted 5 февраля, 07:17
Published 5 февраля, 07:17
Modified 5 февраля, 07:17
Updated 5 февраля, 07:17
В исследовании аналитического центра учитывался период с ноября прошлого года (после повышения Центробанком ключевой ставки до 21%) по январь 2025 года. Об этом сообщает gorod55.ru.
38 лет — таков средний возраст заемщика, покупающего вторичное жилье в Российской Федерации. На территории СКФО отмечается более молодой средний возраст — 35 лет. Женщины оформляют около 55% всех ипотек на вторичное жилье. При этом в южной части страны и на Северном Кавказе доля женщин среди ипотечных заемщиков выше среднего показателя по России — она составляет порядка 60%.
58% составляют граждане, состоящие в браке (в СКФО и ДФО на них приходится соответственно 63% и 46%). В сравнении с аналогичным периодом 2024 года эти значения практически не изменились.
Также аналитики отмечают в стране более чем двукратный рост доходов покупателей жилья на вторичном рынке. В среднем по России доходы ипотечников выросли с 84 тысяч рублей до 168 тысяч рублей. В ЦФО был зафиксирован медианный доход заемщиков в 243 тысячи рублей, который оказался больше среднего уровня по стране. В СКФО данный показатель составил всего 90 тысяч рублей.
Также было выявлено, что большая часть граждан, приобретающих готовые квартиры в ипотеку, не имеют детей — данная категория заемщиков составляет 80%. При этом на долю многодетных семей среди ипотечников приходится чуть более 1%. Даже на Северном Кавказе, где принято иметь много детей, среди покупателей жилья в ипотеку на вторичном рынке было зафиксировано всего 1,6% семей с тремя и более детьми.
Максимальную активность покупатели готовых квартир демонстрируют в ЦФО и Приволжье (25,7% и 24,5% сделок соответственно). Меньше всего ипотек на вторичном рынке было выдано в ДФО и СКФО, на долю которых пришлось около 5% от общего количества по стране. Специалисты объясняют это явление жесткими условиями «Дальневосточной ипотеки» в ДФО и особенностями предложения на рынке жилья на Северном Кавказе (местные жители предпочитают загородные дома квартирам в многоэтажках).
Сообщается, что большинство сделок на вторичном рынке жилья в России, как и ранее, заключают в крупнейших регионах — в Москве и Подмосковье. Их доля составляет соответственно 5% и 7,7%. Также высокие показатели зафиксированы в Республике Татарстан, в Свердловской области и в Башкортостане (5,8%, 4,3% и 4,2% соответственно).