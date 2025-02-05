«Домклик»: В Ростовской области выдано 2% от общего числа ипотек на вторичку

Также было выявлено, что большая часть граждан, приобретающих готовые квартиры в ипотеку, не имеют детей — данная категория заемщиков составляет 80%. При этом на долю многодетных семей среди ипотечников приходится чуть более 1%. Даже на Северном Кавказе, где принято иметь много детей, среди покупателей жилья в ипотеку на вторичном рынке было зафиксировано всего 1,6% семей с тремя и более детьми.