Донской Минтранс подал апелляцию на решение суда по переносу маршрутов автобусов

Posted 5 февраля, 19:14
Published 5 февраля, 19:14
Modified 5 февраля, 19:16
Updated 5 февраля, 19:16
Напомним, что ООО «Ростдонавтовокзал» подал в суд на Минтранс Ростовской области из-за переноса межмуниципальных маршрутов на «Центральный» автовокзал. Арбитражный суд признал недействительными 14 приказов ведомства.
В конце января 2025 года Минтранс Ростовской области, а также ООО «АТП Донское», ООО «Меркел Бус» и ООО «Транспортная компания „Система“» направили в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд соответствующие жалобы. Всех заявителей не устраивает решение о признании переноса автобусных маршрутов со «старого» автовокзала Ростова-на-Дону на «Центральный» недействительным. Они утверждают, что судебный акт непосредственно затрагивает их права и интересы.
Добавим, что все апелляционные жалобы были приняты. Судебное разбирательство по ним назначено на 25 февраля.
Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь раскрыл масштабные планы по улучшению дорог и общественного транспорта в Ростовской области.