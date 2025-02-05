Донской Минтранс подал апелляцию на решение суда по переносу маршрутов автобусов

В конце января 2025 года Минтранс Ростовской области, а также ООО «АТП Донское», ООО «Меркел Бус» и ООО «Транспортная компания „Система“» направили в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд соответствующие жалобы. Всех заявителей не устраивает решение о признании переноса автобусных маршрутов со «старого» автовокзала Ростова-на-Дону на «Центральный» недействительным. Они утверждают, что судебный акт непосредственно затрагивает их права и интересы.