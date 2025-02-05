rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 19:14

Published 5 февраля, 19:14

Modified 5 февраля, 19:16

Updated 5 февраля, 19:16

Донской Минтранс подал апелляцию на решение суда по переносу маршрутов автобусов

Донской Минтранс подал апелляцию на решение суда по переносу маршрутов автобусов

5 февраля 2025, 19:14
Фото: 1MI. Донской Минтранс подал апелляцию на решение суда по переносу маршрутов автобусов
Министерство транспорта Ростовской области подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда о признании переноса автобусных маршрутов на «Центральный» автовокзал Ростова незаконным. Сведения опубликованы в картотеке суда.

Напомним, что ООО «Ростдонавтовокзал» подал в суд на Минтранс Ростовской области из-за переноса межмуниципальных маршрутов на «Центральный» автовокзал. Арбитражный суд признал недействительными 14 приказов ведомства.

В конце января 2025 года Минтранс Ростовской области, а также ООО «АТП Донское», ООО «Меркел Бус» и ООО «Транспортная компания „Система“» направили в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд соответствующие жалобы. Всех заявителей не устраивает решение о признании переноса автобусных маршрутов со «старого» автовокзала Ростова-на-Дону на «Центральный» недействительным. Они утверждают, что судебный акт непосредственно затрагивает их права и интересы.

Водители фур вышли с протестом против штрафов за езду по Ростову-на-Дону
Узнать подробнее

Добавим, что все апелляционные жалобы были приняты. Судебное разбирательство по ним назначено на 25 февраля.

Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь раскрыл масштабные планы по улучшению дорог и общественного транспорта в Ростовской области.

Читайте также:
Водитель автобуса умер на Главном автовокзале Ростова-на-ДонуСуд признал незаконным перенос маршрутов на «Центральный» автовокзал в РостовеПроблемы с отслеживанием автобусов в Ростове планируют решить новой технологией
#Валерия Кострова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Автовокзал#Арбитражный суд#Апелляция#Автобусные маршруты#Центральный автовокзал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика