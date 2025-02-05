Дорогу из Ростова в Крым расширят до четырех полос

«Ростовская область уже является логистическим узлом для связи с Донбассом и Крымом. Для нас крайне важно приведение в порядок дорог на этом направлении. Обновленная трасса „Новороссия“ — это работа на перспективу, на формирование большого макрорегиона в Приазовье», — рассказал Слюсарь.