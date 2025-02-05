Дорогу из Ростова в Крым расширят до четырех полос

Posted 5 февраля, 15:22
Published 5 февраля, 15:22
Modified 5 февраля, 15:24
Updated 5 февраля, 15:24
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и глава Росавтодора Роман Новиков лично обсудили расширение автодороги Р-280 «Новороссия», пролегающей через Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь. Из разговора стало ясно, что главной задачей является создание четырех полос движения на всем протяжении трассы.
Так как «Новороссия» вошла в маршрут Азовского транспортного кольца, ее необходимо обновить и привести в порядок. Расширение будет происходить постепенно, и начнется оно с капремонта участка возле Таганрога.
«Ростовская область уже является логистическим узлом для связи с Донбассом и Крымом. Для нас крайне важно приведение в порядок дорог на этом направлении. Обновленная трасса „Новороссия“ — это работа на перспективу, на формирование большого макрорегиона в Приазовье», — рассказал Слюсарь.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что вокруг Азовского моря планируют построить кольцевую дорогу.