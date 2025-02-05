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Posted 5 февраля, 15:22

Published 5 февраля, 15:22

Modified 5 февраля, 15:24

Updated 5 февраля, 15:24

Ремонт на дороге

Дорогу из Ростова в Крым расширят до четырех полос

5 февраля 2025, 15:22
Фото: donland.ru. Ремонт на дороге
Федеральную трассу Р-280 «Новороссия» планируют сделать четырехполосной на всем протяжении, в том числе возле Таганрога, информирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Ростовской области.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и глава Росавтодора Роман Новиков лично обсудили расширение автодороги Р-280 «Новороссия», пролегающей через Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь. Из разговора стало ясно, что главной задачей является создание четырех полос движения на всем протяжении трассы.

Так как «Новороссия» вошла в маршрут Азовского транспортного кольца, ее необходимо обновить и привести в порядок. Расширение будет происходить постепенно, и начнется оно с капремонта участка возле Таганрога.

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«Ростовская область уже является логистическим узлом для связи с Донбассом и Крымом. Для нас крайне важно приведение в порядок дорог на этом направлении. Обновленная трасса „Новороссия“ — это работа на перспективу, на формирование большого макрорегиона в Приазовье», — рассказал Слюсарь.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что вокруг Азовского моря планируют построить кольцевую дорогу.

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