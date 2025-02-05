Два жилых дома в историческом центре Ростова-на-Дону пойдут под снос

Posted 5 февраля, 12:42
Published 5 февраля, 12:42
Modified 5 февраля, 12:44
Updated 5 февраля, 12:44
Первое здание, подлежащее сносу, расположено по адресу улица Шаумяна, 27 (литер А). Четырехэтажный дом был построен в 1951 году и уже является аварийным. После его ликвидации властям города перейдет 14 жилых помещений, четыре квартиры, две жилые комнаты и одно нежилое пространство, а также участок земли площадью 494 квадратных метра.
Второе здание, которое планируют снести, находится по адресу улица Социалистическая, 260 (литеры А и Б). Это двухэтажный дом с пятью квартирами. Само строение занимает земельный участок в 192 «квадрата».
До этого госэкспертиза одобрила снос рухнувшего дома на Нариманова в Ростове-на-Дону.