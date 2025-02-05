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Posted 5 февраля, 12:42

Published 5 февраля, 12:42

Modified 5 февраля, 12:44

Updated 5 февраля, 12:44

Шаумяна, 27 (литер А)

Два жилых дома в историческом центре Ростова-на-Дону пойдут под снос

5 февраля 2025, 12:42
Фото: Яндекс. Карты. Шаумяна, 27 (литер А)
И.о главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин подписал постановление о признании аварийными два жилых здания в центре города. В связи с этим многоэтажки снесут. Соответствующая документация опубликована на сайте городской управы.

Первое здание, подлежащее сносу, расположено по адресу улица Шаумяна, 27 (литер А). Четырехэтажный дом был построен в 1951 году и уже является аварийным. После его ликвидации властям города перейдет 14 жилых помещений, четыре квартиры, две жилые комнаты и одно нежилое пространство, а также участок земли площадью 494 квадратных метра.

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Второе здание, которое планируют снести, находится по адресу улица Социалистическая, 260 (литеры А и Б). Это двухэтажный дом с пятью квартирами. Само строение занимает земельный участок в 192 «квадрата».

До этого госэкспертиза одобрила снос рухнувшего дома на Нариманова в Ростове-на-Дону.

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