Два жилых дома в историческом центре Ростова-на-Дону пойдут под снос

Первое здание, подлежащее сносу, расположено по адресу улица Шаумяна, 27 (литер А). Четырехэтажный дом был построен в 1951 году и уже является аварийным. После его ликвидации властям города перейдет 14 жилых помещений, четыре квартиры, две жилые комнаты и одно нежилое пространство, а также участок земли площадью 494 квадратных метра.