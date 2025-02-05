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Posted 5 февраля, 17:45

Published 5 февраля, 17:45

Modified 5 февраля, 17:47

Updated 5 февраля, 17:47

Чиновники массово увольняются

«Федеральный эксперимент»: почему в Ростовской области массово увольняются чиновники

5 февраля 2025, 17:45
Фото: Freepik. Чиновники массово увольняются

Политолог объяснил, почему чиновники массово увольняются в Ростовской области

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Эксклюзив
Политолог Евгений Михайлов высказал RostovGazeta мнение, что, вероятнее всего, в Ростовской области проводится некий эксперимент для наглядности того, как это должно происходить. Только этим, по словам эксперта, можно объяснить огромное число отставок, арестов и задержаний донских чиновников.

Напомним, что заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов покидает свой пост.

«Это продолжение политики очистки „поля“ для врио губернатора Юрия Слюсаря. Уходят все люди, которые набирались в команду бывшего главы региона Василия Голубева. И вопрос надежности таких людей для нового руководителя территории не однозначен», — отмечает Евгений Михайлов.

Спикер напоминает, что ранее предупреждал об отставках и арестах донских чиновников. Эта тенденция продолжается.

«Если обратить внимание, у нас вообще регион „чистят“. Создается ощущение, что на Ростовской области ставится некий федеральный эксперимент. Столько задержаний и арестов, как это происходит у нас, я не наблюдаю нигде», — объясняет эксперт.
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Замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов
Замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов. Фото: donland.ru

Политолог подчеркивает, что субъект важен для федерации, в том числе и близостью с новыми регионами. Поэтому федеральный центр должен контролировать Ростовскую область.

«При Голубеве эта возможность была гораздо меньше. Здесь же все было покрыто тайной, коррупционными отношениями и так далее. А сегодня область возглавил человек федерального уровня. И мое мнение таково, что просто так его бы сюда не поставили», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что главу Минфина Ростовской области Лилию Федотову переведут в СИЗО Москвы.

Главу Минфина Ростовской области Федотову переведут в СИЗО Москвы
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