«Федеральный эксперимент»: почему в Ростовской области массово увольняются чиновники

Posted 5 февраля, 17:45
Published 5 февраля, 17:45
Modified 5 февраля, 17:47
Updated 5 февраля, 17:47
Напомним, что заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов покидает свой пост.
«Это продолжение политики очистки „поля“ для врио губернатора Юрия Слюсаря. Уходят все люди, которые набирались в команду бывшего главы региона Василия Голубева. И вопрос надежности таких людей для нового руководителя территории не однозначен», — отмечает Евгений Михайлов.
Спикер напоминает, что ранее предупреждал об отставках и арестах донских чиновников. Эта тенденция продолжается.
«Если обратить внимание, у нас вообще регион „чистят“. Создается ощущение, что на Ростовской области ставится некий федеральный эксперимент. Столько задержаний и арестов, как это происходит у нас, я не наблюдаю нигде», — объясняет эксперт.
Политолог подчеркивает, что субъект важен для федерации, в том числе и близостью с новыми регионами. Поэтому федеральный центр должен контролировать Ростовскую область.
«При Голубеве эта возможность была гораздо меньше. Здесь же все было покрыто тайной, коррупционными отношениями и так далее. А сегодня область возглавил человек федерального уровня. И мое мнение таково, что просто так его бы сюда не поставили», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что главу Минфина Ростовской области Лилию Федотову переведут в СИЗО Москвы.