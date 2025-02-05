«Федеральный эксперимент»: почему в Ростовской области массово увольняются чиновники

Политолог объяснил, почему чиновники массово увольняются в Ростовской области

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Политолог Евгений Михайлов высказал RostovGazeta мнение, что, вероятнее всего, в Ростовской области проводится некий эксперимент для наглядности того, как это должно происходить. Только этим, по словам эксперта, можно объяснить огромное число отставок, арестов и задержаний донских чиновников.