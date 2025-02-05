Финансист Беляев допускает, что Центробанк РФ повысит ключевую ставку на 1-2%

Беляев пояснил, что инфляция в нашей стране не имеет монетарного характера, поэтому усилия ЦБ РФ в данном направлении не приносят результата. Он считает, что с инфляцией должен бороться не Центробанк, а антимонопольное ведомство. Причиной роста цен он назвал желание монополий увеличить свои доходы. Самый простой способ достичь этого — повысить цены. Поэтому компании и делают это с «удвоенной или утроенной энергией». Аналитик подчеркнул, что против этого должна бороться ФАС, но она ничего с этим не делает.