Финансист Беляев допускает, что Центробанк РФ повысит ключевую ставку на 1-2%

Posted 5 февраля, 17:45
Published 5 февраля, 17:45
Modified 5 февраля, 17:47
Updated 5 февраля, 17:47
Агентство «Ридус» обсудило с финансовым аналитиком Михаилом Беляевым грядущее заседание Банка России по вопросу ключевой ставки, которое состоится 14 февраля. Эксперт допускает, что регулятор может повысить ключевую ставку на 1-2%.
Собеседник издания добавил, что хотел бы, чтобы ЦБ РФ оставил ключевую ставку на прежнем уровне (21%), но уверенности в этом нет. Он допускает, что регулятор может решить повысить её на один или два процентных пункта. По словам аналитика, существующая ставка уже мешает развитию российской экономики, однако на инфляцию она никак не влияет.
Беляев пояснил, что инфляция в нашей стране не имеет монетарного характера, поэтому усилия ЦБ РФ в данном направлении не приносят результата. Он считает, что с инфляцией должен бороться не Центробанк, а антимонопольное ведомство. Причиной роста цен он назвал желание монополий увеличить свои доходы. Самый простой способ достичь этого — повысить цены. Поэтому компании и делают это с «удвоенной или утроенной энергией». Аналитик подчеркнул, что против этого должна бороться ФАС, но она ничего с этим не делает.
Ранее представители российского Центробанка заявляли, что постепенное снижение ключевой ставки начнется только при условии устойчивого замедления инфляции.