rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 17:45

Published 5 февраля, 17:45

Modified 5 февраля, 17:47

Updated 5 февраля, 17:47

Финансист Беляев допускает, что Центробанк РФ повысит ключевую ставку на 1-2%

5 февраля 2025, 17:45
Эксперт отметил, что текущий уровень ключевой ставки препятствует развитию экономики и не замедляет инфляцию.

Агентство «Ридус» обсудило с финансовым аналитиком Михаилом Беляевым грядущее заседание Банка России по вопросу ключевой ставки, которое состоится 14 февраля. Эксперт допускает, что регулятор может повысить ключевую ставку на 1-2%.

Собеседник издания добавил, что хотел бы, чтобы ЦБ РФ оставил ключевую ставку на прежнем уровне (21%), но уверенности в этом нет. Он допускает, что регулятор может решить повысить её на один или два процентных пункта. По словам аналитика, существующая ставка уже мешает развитию российской экономики, однако на инфляцию она никак не влияет.

Беляев пояснил, что инфляция в нашей стране не имеет монетарного характера, поэтому усилия ЦБ РФ в данном направлении не приносят результата. Он считает, что с инфляцией должен бороться не Центробанк, а антимонопольное ведомство. Причиной роста цен он назвал желание монополий увеличить свои доходы. Самый простой способ достичь этого — повысить цены. Поэтому компании и делают это с «удвоенной или утроенной энергией». Аналитик подчеркнул, что против этого должна бороться ФАС, но она ничего с этим не делает.

Ранее представители российского Центробанка заявляли, что постепенное снижение ключевой ставки начнется только при условии устойчивого замедления инфляции.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика