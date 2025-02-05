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Posted 5 февраля, 08:15

Published 5 февраля, 08:15

Modified 5 февраля, 08:17

Updated 5 февраля, 08:17

Массовое ДТП парализовало движение в Ростовской области

Фуру и легковушку вынесло в кювет на скользкой трассе в Ростовской области

5 февраля 2025, 08:15
Фото: 68.mchs.gov.ru. иллюстрация. Массовое ДТП парализовало движение в Ростовской области
В Ростовской области произошло массовое ДТП, из-за которого на дороге образовалась пробка. Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал «КВУ новости Шахты».

На снимке, который опубликовал источник, видно легковушку с поврежденным бампером. Еще две машины откинуло в кювет — большегруз и легковой автомобиль. Также на снимке виден КамАЗ, стоящий на обочине дороги.

«Массовое ДТП на въезде в Красный Сулин. Из-за перекрытой дороги образовалась пробка», — пишет источник.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась на три километра. Движение парализовало с обеих сторон от места ДТП. Судя по комментариям пользователей, машины практически не двигаются.

«Мы почти час стоим, метров на 300 за это время продвинулись», — отмечает пользователь.
«Люди, чего стоим?», — пишет автовладелец.

Уточняем, что официальных данных от оперативных служб пока не поступало.

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