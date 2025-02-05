Фуру и легковушку вынесло в кювет на скользкой трассе в Ростовской области

Posted 5 февраля, 08:15
Published 5 февраля, 08:15
Modified 5 февраля, 08:17
Updated 5 февраля, 08:17
На снимке, который опубликовал источник, видно легковушку с поврежденным бампером. Еще две машины откинуло в кювет — большегруз и легковой автомобиль. Также на снимке виден КамАЗ, стоящий на обочине дороги.
«Массовое ДТП на въезде в Красный Сулин. Из-за перекрытой дороги образовалась пробка», — пишет источник.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась на три километра. Движение парализовало с обеих сторон от места ДТП. Судя по комментариям пользователей, машины практически не двигаются.
«Мы почти час стоим, метров на 300 за это время продвинулись», — отмечает пользователь.
«Люди, чего стоим?», — пишет автовладелец.
Уточняем, что официальных данных от оперативных служб пока не поступало.
Ранее появились кадры последствий смертельного ДТП с четырьмя фурами на автодороге М-4 «Дон» в регионе.