Главу Минфина Ростовской области Федотову переведут в СИЗО Москвы

Posted 5 февраля, 10:07
Published 5 февраля, 10:07
Modified 5 февраля, 10:09
Updated 5 февраля, 10:09
Напомним, Федотову задержали 3 февраля. В отношении главы Минфина возбудили дело по признакам превышения служебных полномочий. По данным следствия, Федотова оформила несколько кредитов для нужд региона на сумму в 12 миллиардов рублей под проценты.
При этом на этот момент в бюджете региона было достаточно средств. Таким образом казне был нанесен ущерб в размере 1,9 миллиарда рублей. В отношении министра возбудили дело о превышении полномочий.
Позже Федотова заявила в суде, что боится умереть в СИЗО. Однако суд не счел это достаточным для того, чтобы не отправлять министра в изолятор.
В данный момент Федотову готовят к переводу в СИЗО в Москве.
«Дело расследуется на уровне Москвы, этап — почти решённый вопрос», — сообщает источник.