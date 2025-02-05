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Posted 5 февраля, 10:07

Published 5 февраля, 10:07

Modified 5 февраля, 10:09

Updated 5 февраля, 10:09

Главу Минфина Ростовской области Федотову переведут в СИЗО Москвы

Главу Минфина Ростовской области Федотову переведут в СИЗО Москвы

5 февраля 2025, 10:07
Фото: donland.ru. Главу Минфина Ростовской области Федотову переведут в СИЗО Москвы
Арестованную главу Минфина Ростовской области Лилию Федотову готовят к этапу перевода в СИЗО в Москве. Об этом рассказал 1RND со ссылкой на источник в силовых структурах.

Напомним, Федотову задержали 3 февраля. В отношении главы Минфина возбудили дело по признакам превышения служебных полномочий. По данным следствия, Федотова оформила несколько кредитов для нужд региона на сумму в 12 миллиардов рублей под проценты.

При этом на этот момент в бюджете региона было достаточно средств. Таким образом казне был нанесен ущерб в размере 1,9 миллиарда рублей. В отношении министра возбудили дело о превышении полномочий.

Позже Федотова заявила в суде, что боится умереть в СИЗО. Однако суд не счел это достаточным для того, чтобы не отправлять министра в изолятор.

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В данный момент Федотову готовят к переводу в СИЗО в Москве.

«Дело расследуется на уровне Москвы, этап — почти решённый вопрос», — сообщает источник.
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