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Posted 5 февраля, 16:22

Published 5 февраля, 16:22

Modified 5 февраля, 19:26

Updated 5 февраля, 19:26

Хоккейный клуб «Нахичевань-на-Дону» стал Чемпионом Панармянских игр

Хоккейный клуб «Нахичевань-на-Дону» стал Чемпионом Панармянских игр

5 февраля 2025, 16:22
Фото: Донской союз армянской молодежи. Хоккейный клуб «Нахичевань-на-Дону» стал Чемпионом Панармянских игр
Хоккейный клуб из Ростова занял первое место во II Зимних Панармянских играх. Команда «Нахичвань-на-Дону» уверено победила спортсменов из Еревана и Канады. Подробнее об этом RostovGazeta сообщил краевед Георгий Багдыков.

Панармянские игры — международное соревнование, которое проводят с 1999 года. В них участвуют армяне со всего мира. Турнир проводят зимой и летом. В этот раз сотни спортсменов из разных уголков планеты встретились, чтобы побороться за звание лучших в разных видах спорта. Это и лыжные гонки, и хоккей, и сноубординг, и горные лыжи, и многое другое. II Зимние Панармянские игры открылись в курортном городе Армении — Джермуке.

— Я родился и вырос в Нахичевани и, честно говоря, никогда не думал, что будут футбольные и хоккейные клубы, которые будут носить имя «Нахичевань-на-Дону», представлять Ростов в мире. Для меня это очень радостно, — поделился с RostovGazeta краевед Георгий Багдыков. — С одной стороны, это популяризация малой Родины, нашей культуры, с другой стороны — популяризация самого Ростова и его уникальной своеобразности и в культурном плане, и в межнациональном.
Георгий Багдыков — краевед, журналист и писатель из Ростова-на-Дону
Георгий Багдыков — краевед, журналист и писатель из Ростова-на-Дону. Фото: соцсети Георгия Багдыкова

Георгий Минасович отметил, что хоккейный клуб появился совсем недавно. Прежде призовым местом отметились только футболисты. Эта команда существует уже много лет и успела сменить название с «Кобарта» на «Нахичевань-на-Дону». На VII Панармянских олимпийских играх футбольный клуб взял «серебро».

— Теперь я, разумеется, болею и за ростовский хоккейный клуб «Нахичевань-на-Дону», — с гордостью добавил краевед. — Название «Нахичевань» — фортовое. Все клубы, которые его берут, обязательно потом добиваются какого-то успеха.
Хоккейный клуб «Нахичевань-на-Дону» стал Чемпионом Панармянских игр
Хоккейный клуб «Нахичевань-на-Дону» стал Чемпионом Панармянских игр. Фото: Донской союз армянской молодежи
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И действительно, хоккеисты из Ростова едва успели создать клуб, как уже стали чемпионами. Спортсмены с большим счетом обошли даже соперников из Монреаля (Канада), где этот вид спорта особенно распространен.

— Наши ростовчане взяли и выиграли! Только появились — и сразу «золото», — рассказал Георгий Багдыков. — Теперь о ростовской Нахичевани знают не только в Армении, но и во всем мире.

Ранее стало известно о проведении матчей сборной России по футболу в Ростове-на-Дону.

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