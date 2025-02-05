Хоккейный клуб «Нахичевань-на-Дону» стал Чемпионом Панармянских игр

Posted 5 февраля, 16:22
Published 5 февраля, 16:22
Modified 5 февраля, 19:26
Updated 5 февраля, 19:26
Панармянские игры — международное соревнование, которое проводят с 1999 года. В них участвуют армяне со всего мира. Турнир проводят зимой и летом. В этот раз сотни спортсменов из разных уголков планеты встретились, чтобы побороться за звание лучших в разных видах спорта. Это и лыжные гонки, и хоккей, и сноубординг, и горные лыжи, и многое другое. II Зимние Панармянские игры открылись в курортном городе Армении — Джермуке.
— Я родился и вырос в Нахичевани и, честно говоря, никогда не думал, что будут футбольные и хоккейные клубы, которые будут носить имя «Нахичевань-на-Дону», представлять Ростов в мире. Для меня это очень радостно, — поделился с RostovGazeta краевед Георгий Багдыков. — С одной стороны, это популяризация малой Родины, нашей культуры, с другой стороны — популяризация самого Ростова и его уникальной своеобразности и в культурном плане, и в межнациональном.
Георгий Минасович отметил, что хоккейный клуб появился совсем недавно. Прежде призовым местом отметились только футболисты. Эта команда существует уже много лет и успела сменить название с «Кобарта» на «Нахичевань-на-Дону». На VII Панармянских олимпийских играх футбольный клуб взял «серебро».
— Теперь я, разумеется, болею и за ростовский хоккейный клуб «Нахичевань-на-Дону», — с гордостью добавил краевед. — Название «Нахичевань» — фортовое. Все клубы, которые его берут, обязательно потом добиваются какого-то успеха.
И действительно, хоккеисты из Ростова едва успели создать клуб, как уже стали чемпионами. Спортсмены с большим счетом обошли даже соперников из Монреаля (Канада), где этот вид спорта особенно распространен.
— Наши ростовчане взяли и выиграли! Только появились — и сразу «золото», — рассказал Георгий Багдыков. — Теперь о ростовской Нахичевани знают не только в Армении, но и во всем мире.
Ранее стало известно о проведении матчей сборной России по футболу в Ростове-на-Дону.