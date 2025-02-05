Хоккейный клуб «Нахичевань-на-Дону» стал Чемпионом Панармянских игр

Панармянские игры — международное соревнование, которое проводят с 1999 года. В них участвуют армяне со всего мира. Турнир проводят зимой и летом. В этот раз сотни спортсменов из разных уголков планеты встретились, чтобы побороться за звание лучших в разных видах спорта. Это и лыжные гонки, и хоккей, и сноубординг, и горные лыжи, и многое другое. II Зимние Панармянские игры открылись в курортном городе Армении — Джермуке.