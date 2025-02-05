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Posted 5 февраля, 08:07

Published 5 февраля, 08:07

Modified 5 февраля, 08:09

Updated 5 февраля, 08:09

Количество упавших деревьев в Ростове выросло до двух сотен

Из-за непогоды в Ростове-на-Дону рухнули больше 200 деревьев

5 февраля 2025, 08:07
Фото: УГОЧС. Количество упавших деревьев в Ростове выросло до двух сотен
В Ростове следствием непогоды стало падение деревьев на тротуары, провода, машины и крыши домов. Количество поваленных насаждений выросло до двух сотен, пишет УГОЧС города.

Напомним, в ночь на 4 февраля в Ростове прошел снегопад, который вызвал настоящий коллапс на утро. На дорогах образовались пробки, встал общественный транспорт, начали падать деревья. Не обошлось и без аварийных ситуаций. Так, под тяжестью мокрого снега на Таганрогской улице обломилась ветка и упала прямо на прохожего.

Всего в Ростове на данный момент зафиксировали 201 упавшее дерево. Больше всего их в Октябрьском районе — 49, в также в Советском и Ворошиловском (46 и 42).

Спасатель рассказал, как на улицах Ростова защититься от травм из-за снегопада
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Фото: УГОЧС
«Ликвидированы последствия падений 96 деревьев, силами спасателей убраны 84 дерева», — сообщает УГОЧС.

Сообщается, что спасатели продолжают убирать упавшие деревья.

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