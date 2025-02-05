Из-за непогоды в Ростове-на-Дону рухнули больше 200 деревьев

Posted 5 февраля, 08:07
Published 5 февраля, 08:07
Modified 5 февраля, 08:09
Updated 5 февраля, 08:09
Напомним, в ночь на 4 февраля в Ростове прошел снегопад, который вызвал настоящий коллапс на утро. На дорогах образовались пробки, встал общественный транспорт, начали падать деревья. Не обошлось и без аварийных ситуаций. Так, под тяжестью мокрого снега на Таганрогской улице обломилась ветка и упала прямо на прохожего.
Всего в Ростове на данный момент зафиксировали 201 упавшее дерево. Больше всего их в Октябрьском районе — 49, в также в Советском и Ворошиловском (46 и 42).
«Ликвидированы последствия падений 96 деревьев, силами спасателей убраны 84 дерева», — сообщает УГОЧС.
Сообщается, что спасатели продолжают убирать упавшие деревья.