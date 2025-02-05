Из-за непогоды в Ростове-на-Дону рухнули больше 200 деревьев

Напомним, в ночь на 4 февраля в Ростове прошел снегопад, который вызвал настоящий коллапс на утро. На дорогах образовались пробки, встал общественный транспорт, начали падать деревья. Не обошлось и без аварийных ситуаций. Так, под тяжестью мокрого снега на Таганрогской улице обломилась ветка и упала прямо на прохожего.