Каша из стекла и металла: четыре авто и бензовоз попали в смертельное ДТП на М-4 «Дон

Posted 5 февраля, 14:30
Published 5 февраля, 14:30
Modified 5 февраля, 14:32
Updated 5 февраля, 14:32
Инцидент произошел в среду днем, 5 февраля, на федеральной автодороге М-4 «Дон». В северном направлении двигались пять транспортных средств: иномарки Hyundai Creta и BMW, отечественная легковушка ВАЗ 2115, внедорожник HAVAL и бензовоз MAN. Автомобиль ВАЗ 2115 въехал под бензовоз, а тот в свою очередь съехал в кювет.
Машины буквально превратились в груды металлолома. Так, передняя часть Hyundai Creta превратилась в кашу из стекла и металла. У BMW оторвало кусок заднего бампера и выбило колесо, а кабина бензовоза повисла над кюветом.
В результате аварии погиб водитель Hyundai Creta, а автомобилист, который сидел за рулем ВАЗ 2115 получил травмы разной степени тяжести и попал в больницу. Остальные участники ДТП отказались от медицинской помощи.
Добавим, что временно движение по трассе М-4 «Дон» в районе 1073 километра осуществляется по одной полосе.
Ранее в ДТП с четырьмя фурами на М-4 «Дон» в Ростовской области погиб один человек.