Каша из стекла и металла: четыре авто и бензовоз попали в смертельное ДТП на М-4 «Дон

Инцидент произошел в среду днем, 5 февраля, на федеральной автодороге М-4 «Дон». В северном направлении двигались пять транспортных средств: иномарки Hyundai Creta и BMW, отечественная легковушка ВАЗ 2115, внедорожник HAVAL и бензовоз MAN. Автомобиль ВАЗ 2115 въехал под бензовоз, а тот в свою очередь съехал в кювет.