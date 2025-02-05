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Posted 5 февраля, 14:30

Published 5 февраля, 14:30

Modified 5 февраля, 14:32

Updated 5 февраля, 14:32

Массовое ДТП на М-4 «Дон» 5 февраля

Каша из стекла и металла: четыре авто и бензовоз попали в смертельное ДТП на М-4 «Дон

5 февраля 2025, 14:30
Фото: МБУ АР «УПЧС». Массовое ДТП на М-4 «Дон» 5 февраля

Водитель погиб при столкновении четырех легковых авто и бензовоза на М-4 «Дон»

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло страшное ДТП с участием четырех легковых автомобилей и бензовоза, сообщает МБУ АР «УПЧС»

Инцидент произошел в среду днем, 5 февраля, на федеральной автодороге М-4 «Дон». В северном направлении двигались пять транспортных средств: иномарки Hyundai Creta и BMW, отечественная легковушка ВАЗ 2115, внедорожник HAVAL и бензовоз MAN. Автомобиль ВАЗ 2115 въехал под бензовоз, а тот в свою очередь съехал в кювет.

Машины буквально превратились в груды металлолома. Так, передняя часть Hyundai Creta превратилась в кашу из стекла и металла. У BMW оторвало кусок заднего бампера и выбило колесо, а кабина бензовоза повисла над кюветом.

Водитель погиб в перевернувшейся в кювет машине на трассе в Ростовской области
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Массовое ДТП на М-4 «Дон» 5 февраля
Массовое ДТП на М-4 "Дон" 5 февраля
Массовое ДТП на М-4 "Дон" 5 февраля
Массовое ДТП на М-4 "Дон" 5 февраля
Массовое ДТП на М-4 "Дон" 5 февраля
Массовое ДТП на М-4 «Дон» 5 февраля. Фото: МБУ АР «УПЧС»

В результате аварии погиб водитель Hyundai Creta, а автомобилист, который сидел за рулем ВАЗ 2115 получил травмы разной степени тяжести и попал в больницу. Остальные участники ДТП отказались от медицинской помощи.

Добавим, что временно движение по трассе М-4 «Дон» в районе 1073 километра осуществляется по одной полосе.

Ранее в ДТП с четырьмя фурами на М-4 «Дон» в Ростовской области погиб один человек.

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