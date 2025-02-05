Минус еще один замгубернатора и проблемы с уборкой снега. Что еще произошло в Ростове

Posted 5 февраля, 18:54
Published 5 февраля, 18:54
Modified 5 февраля, 18:56
Updated 5 февраля, 18:56
После сильного снегопада 4 февраля и его масштабных последствий в Ростовской области прошла проверка выполнения обязательств во время непогоды. Особое внимание уделялось чистоте территорий у школ, больниц и других соцобъектов, а также магазинов и вокзалов.
Так, за сутки было выявлено свыше 120 нарушений правил уборки снега, а за несвоевременную уборку составили 32 протокола в отношении должностных и юридических лиц. В связи с этим все нарушители будут наказаны.
Добавим, что физлиц могут оштрафовать на сумму до трех тысяч рублей, должностные лица — до 30 тысяч, а юридические — уже до 70.
В среду, 5 февраля, СМИ сообщили об увольнении замгубернатора Ростовской области Вадима Артёмова, курирующего вопросы обеспечения деятельности главы региона и госполитики в области территориальной обороны, взаимодействия с военными, таможенными и пограничными органами.
Напомним, информация о том, что Артемов может уволиться появилась еще в декабре 2024 года. Тогда в пресс-службе регионального правительства информацию прокомментировали неоднозначно, но уточнили, что никаких документов на данный счет нет.
Вадим Артемов занимает кресло заместителя 14 лет подряд.
В настоящее время официального подтверждения тому, что высокопоставленный чиновник решил покинуть свой пост, нет. На запрос журналистов в пресс-службе регионального правительства комментарий не дали.
Согласно данным за январь 2025 года, в Ростове-на-Дону не хватает 17,5% личного состава МВД и 28% участковых. Дефицит кадров связывают с двумя факторами: отсутствие молодых специалистов и увольнение опытных сотрудников.
По мнению начальника штаба управления МВД Кирилла Денисенко, вчерашние студенты увольняются уже после года работы из-за низкой зарплаты, которая составляет 38 тысяч рублей. А те полицейские, которые отдали службе большую часть жизни, переходят на более хорошие места работы и поднимаются по карьерной лестнице.