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Posted 5 февраля, 18:54

Published 5 февраля, 18:54

Modified 5 февраля, 18:56

Updated 5 февраля, 18:56

Снеговик убирает снег

Минус еще один замгубернатора и проблемы с уборкой снега. Что еще произошло в Ростове

5 февраля 2025, 18:54
Фото: Шедеврум. Снеговик убирает снег
В Ростовской области составили десятки протоколов о несвоевременной уборке снега, СМИ сообщили об увольнении замгубернатора Вадима Артемова, а полиции Ростова-на-Дону не хватает почти 30% сотрудников. Итоги среды от RostovGazeta.

Уборка снега

После сильного снегопада 4 февраля и его масштабных последствий в Ростовской области прошла проверка выполнения обязательств во время непогоды. Особое внимание уделялось чистоте территорий у школ, больниц и других соцобъектов, а также магазинов и вокзалов.

Уборка снега в парке Ростова
Уборка снега в парке Ростова. Фото: Администрация Ростова

Так, за сутки было выявлено свыше 120 нарушений правил уборки снега, а за несвоевременную уборку составили 32 протокола в отношении должностных и юридических лиц. В связи с этим все нарушители будут наказаны.

Добавим, что физлиц могут оштрафовать на сумму до трех тысяч рублей, должностные лица — до 30 тысяч, а юридические — уже до 70.

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Минус один

В среду, 5 февраля, СМИ сообщили об увольнении замгубернатора Ростовской области Вадима Артёмова, курирующего вопросы обеспечения деятельности главы региона и госполитики в области территориальной обороны, взаимодействия с военными, таможенными и пограничными органами.

Напомним, информация о том, что Артемов может уволиться появилась еще в декабре 2024 года. Тогда в пресс-службе регионального правительства информацию прокомментировали неоднозначно, но уточнили, что никаких документов на данный счет нет.

Замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов
Замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов. Фото: тг-канал Вадима Артемова

Вадим Артемов занимает кресло заместителя 14 лет подряд.

В настоящее время официального подтверждения тому, что высокопоставленный чиновник решил покинуть свой пост, нет. На запрос журналистов в пресс-службе регионального правительства комментарий не дали.

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Куда подевались полицейские?

Согласно данным за январь 2025 года, в Ростове-на-Дону не хватает 17,5% личного состава МВД и 28% участковых. Дефицит кадров связывают с двумя факторами: отсутствие молодых специалистов и увольнение опытных сотрудников.

Нехватка полицейских в Ростове
Нехватка полицейских в Ростове. Фото: 1MI

По мнению начальника штаба управления МВД Кирилла Денисенко, вчерашние студенты увольняются уже после года работы из-за низкой зарплаты, которая составляет 38 тысяч рублей. А те полицейские, которые отдали службе большую часть жизни, переходят на более хорошие места работы и поднимаются по карьерной лестнице.

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