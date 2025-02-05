«Минут 40, как летают»: звук беспилотников напугал жителей Ростовской области

Posted 5 февраля, 20:17
Published 5 февраля, 20:17
Modified 5 февраля, 20:19
Updated 5 февраля, 20:19
Районные отделы ГО ЧС в Ростовской области объявили беспилотную опасность после 21.00 мск 5 февраля. В частности, предупреждение появилось в Тарасовском районе. После этого в пабликах стали размещать видео, на которых слышно звук словно от пролетающего беспилотника.
Данный ролик сняли в Красносулинском районе. По словам местных жителей, дроны летят прямо над домами.
— Уже минут 40 слышно, как летают. И ни одного СМС от РСЧС не поступало с предупреждением, — жалуются местные в комментариях.
Отметим, что сообщения о беспилотной опасности в Красносулинском районе появились около 21.00 мск в приложении МЧС России. Официальной информации об атаке беспилотников в регионе не поступало.
Ранее в Минобороны России заявили о пяти БПЛА, сбитых над Азовским морем.