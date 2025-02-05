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Posted 5 февраля, 20:17

Published 5 февраля, 20:17

Modified 5 февраля, 20:19

Updated 5 февраля, 20:19

Звук беспилотников записали жители Ростовской области ночью 5 февраля

«Минут 40, как летают»: звук беспилотников напугал жителей Ростовской области

5 февраля 2025, 20:17
Фото: Изображение Midjourney. Звук беспилотников записали жители Ростовской области ночью 5 февраля

Звук беспилотников записали жители Ростовской области ночью 5 февраля

В Ростовской области местные жители сняли на камеру видео, на котором слышно звук, характерный для пролетающего беспилотника. Кадры опубликовал telegram-канал «Привет, Ростов».

Районные отделы ГО ЧС в Ростовской области объявили беспилотную опасность после 21.00 мск 5 февраля. В частности, предупреждение появилось в Тарасовском районе. После этого в пабликах стали размещать видео, на которых слышно звук словно от пролетающего беспилотника.

Видео: тг Привет, Ростов. Звук беспилотников записали жители Ростовской области ночью 5 февраля
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Данный ролик сняли в Красносулинском районе. По словам местных жителей, дроны летят прямо над домами.

— Уже минут 40 слышно, как летают. И ни одного СМС от РСЧС не поступало с предупреждением, — жалуются местные в комментариях.

Отметим, что сообщения о беспилотной опасности в Красносулинском районе появились около 21.00 мск в приложении МЧС России. Официальной информации об атаке беспилотников в регионе не поступало.

Ранее в Минобороны России заявили о пяти БПЛА, сбитых над Азовским морем.

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#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЧС#Азовское море#Беспилотники#Тарасовский район#Красносулинский район#Минобороны России
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