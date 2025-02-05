«Минут 40, как летают»: звук беспилотников напугал жителей Ростовской области

Районные отделы ГО ЧС в Ростовской области объявили беспилотную опасность после 21.00 мск 5 февраля. В частности, предупреждение появилось в Тарасовском районе. После этого в пабликах стали размещать видео, на которых слышно звук словно от пролетающего беспилотника.