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Posted 5 февраля, 05:49

Published 5 февраля, 05:49

Modified 5 февраля, 05:51

Updated 5 февраля, 05:51

Настоящая зима: морозы до -7 градусов ударят в Ростове-на-Дону с 5 февраля

Настоящая зима: морозы до -7 градусов ударят в Ростове-на-Дону с 5 февраля

5 февраля 2025, 05:49
Фото: 1MI. Настоящая зима: морозы до -7 градусов ударят в Ростове-на-Дону с 5 февраля
В Ростове прогнозируют похолодание в ближайшие несколько дней. Температура воздуха опустится до -7 градусов, уточняют в городской администрации.

В ближайшие дни в донской столице обещают практически самую прохладную погоду за всю зиму.

«Ожидается понижение температуры воздуха до -7 градусов. В дальнейшем отрицательная и нулевая температуры сохранятся до 7 февраля», — сообщили власти.

После того, как 4 февраля коммунальщики не успели расчистить улицы от мокрого снега, он растаял днем при небольшом потеплении.

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Теперь, когда ударили морозы, все осадки превратились в корку льда на дорогах и тротуарах. Кроме того, образовались наледи на деревьях, крышах зданий и даже на линиях электропроводов.

Власти Ростова напомнили, что в декабре 2023 года из-за гололеда пострадали более 1,5 тысячи человек, включая 183 — несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 243 горожанам.

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