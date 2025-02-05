Настоящая зима: морозы до -7 градусов ударят в Ростове-на-Дону с 5 февраля

Posted 5 февраля, 05:49
Published 5 февраля, 05:49
Modified 5 февраля, 05:51
Updated 5 февраля, 05:51
В ближайшие дни в донской столице обещают практически самую прохладную погоду за всю зиму.
«Ожидается понижение температуры воздуха до -7 градусов. В дальнейшем отрицательная и нулевая температуры сохранятся до 7 февраля», — сообщили власти.
После того, как 4 февраля коммунальщики не успели расчистить улицы от мокрого снега, он растаял днем при небольшом потеплении.
Теперь, когда ударили морозы, все осадки превратились в корку льда на дорогах и тротуарах. Кроме того, образовались наледи на деревьях, крышах зданий и даже на линиях электропроводов.
Власти Ростова напомнили, что в декабре 2023 года из-за гололеда пострадали более 1,5 тысячи человек, включая 183 — несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 243 горожанам.