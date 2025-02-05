Открывшего стрельбу на дороге жителя Новочеркасска отправили в колонию

Posted 5 февраля, 17:35
Published 5 февраля, 17:35
Modified 5 февраля, 17:37
Updated 5 февраля, 17:37
По данным суда, летом 2023 года мужчина, управляя машиной марки Nissan, вступил в конфликт с водителем автомобиля Lada, потому что тот не уступил ему дорогу.
В ходе словесной перепалки водитель решил напугать оппонента и пригрозил ему пистолетом из окна машины. Водитель Lada, в свою очередь, решил скрыться.
После этого зачинщик конфликта обогнал машину и заблокировал проезд для потерпевшего, а затем — вышел из салона и ударил пистолетом по стеклу передней пассажирской двери автомобиля противника и выстрелил в окно.
На суде хулиган вину не признал. Теперь его ждёт два года исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
Ранее появилась информация, что бывшего полицейского отправили в спецприемник за хулиганство в Ростове.