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Posted 5 февраля, 17:35

Published 5 февраля, 17:35

Modified 5 февраля, 17:37

Updated 5 февраля, 17:37

В Новочеркасске хулиган запугал противника пистолетом и попал под суд

Открывшего стрельбу на дороге жителя Новочеркасска отправили в колонию

5 февраля 2025, 17:35
Фото: 1MI. В Новочеркасске хулиган запугал противника пистолетом и попал под суд
Новошахтинский суд вынес приговор в отношении жителя Ростовской области за хулиганство с применением оружия, сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

По данным суда, летом 2023 года мужчина, управляя машиной марки Nissan, вступил в конфликт с водителем автомобиля Lada, потому что тот не уступил ему дорогу.

В ходе словесной перепалки водитель решил напугать оппонента и пригрозил ему пистолетом из окна машины. Водитель Lada, в свою очередь, решил скрыться.

После этого зачинщик конфликта обогнал машину и заблокировал проезд для потерпевшего, а затем — вышел из салона и ударил пистолетом по стеклу передней пассажирской двери автомобиля противника и выстрелил в окно.

На суде хулиган вину не признал. Теперь его ждёт два года исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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Ранее появилась информация, что бывшего полицейского отправили в спецприемник за хулиганство в Ростове.

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