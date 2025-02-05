Папа, найдись: драмеди «Между нами химия» выйдет на Wink. ru в марте

Таня крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. И все бы ничего, но Таня узнает о серьезном диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить детей своим ненадежным родственникам и решается найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился о детях. Единственный человек, которому Таня доверяет свой отчаянный план, — это ее врач. Впрочем, в какой-то момент претендентов становится даже слишком много.