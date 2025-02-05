Папа, найдись: драмеди «Между нами химия» выйдет на Wink. ru в марте

Posted 5 февраля, 15:10
Published 5 февраля, 15:10
Modified 5 февраля, 15:12
Updated 5 февраля, 15:12
Сериал стал одним из триумфаторов фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» 2024 года: Саша Бортич получила награду за главную женскую роль, а режиссер проекта Карина Чувикова была признана открытием фестиваля. В сериале также снимались Никита Ефремов, Павел Ворожцов, Нелли Уварова, Евгений Сангаджиев, Антон Филипенко, Кузьма Котрелев и другие. Создатели сериала представили тизер проекта.
Сериал «Между нами химия» появился на свет благодаря комментарию в социальных сетях. На странице популярного блогера одна из подписчиц поделилась своей бедой — рассказала, что серьезно больна и боится, что ее двое детей могут остаться без мамы. Режиссер Карина Чувикова увидела это признание, история ее зацепила.
Сериал пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Фишер», «Библиотекарь», «Балет», «Плакса» и другие), а его телепремьера состоится на СТС. За производство отвечает кинокомпания «Водород» при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Таня крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. И все бы ничего, но Таня узнает о серьезном диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить детей своим ненадежным родственникам и решается найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился о детях. Единственный человек, которому Таня доверяет свой отчаянный план, — это ее врач. Впрочем, в какой-то момент претендентов становится даже слишком много.
Саша Бортич, актриса:
«Материал наполнен мощными драматическими сценами, и сценами, которые требуют более тонких актерских проявлений. Точно могу сказать, что на сегодняшний день, по моим ощущениям, это самая масштабная и разносторонняя моя актерская работа. Кроме того, слова, важные для меня по жизни, идеально вписываются в идею сериала — любовь сильнее всего. Мне было невероятно приятно работать с режиссером Кариной Чувиковой. Мы разные во многом, но при этом и похожи. Мы постепенно сближались и выстроили очень прочную доверительную связь, которую я максимально ценю и надеюсь, что у меня будет шанс поработать с ней снова».
Карина Чувикова, режиссер и автор сценария, выпускница школы кино «Индустрия»:
«Кастинг был очень долгий, на главную роль очень много кого смотрели. Когда пришла Саша Бортич, все встало на свои места, история заиграла по-новому. Мы писали историю хорошей матери, попавшей в плохую ситуацию. Надеемся, что зрители увидят в ее „приключениях“ интересные им темы».