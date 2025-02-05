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Posted 5 февраля, 15:10

Published 5 февраля, 15:10

Modified 5 февраля, 15:12

Updated 5 февраля, 15:12

Папа, найдись: драмеди «Между нами химия» выйдет на Wink. ru в марте

Папа, найдись: драмеди «Между нами химия» выйдет на Wink. ru в марте

5 февраля 2025, 15:10
Фото: ПАО «Ростелеком».
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Премьера восьмисерийного драмеди «Между нами химия» (16+) состоится в марте в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ).

Сериал стал одним из триумфаторов фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» 2024 года: Саша Бортич получила награду за главную женскую роль, а режиссер проекта Карина Чувикова была признана открытием фестиваля. В сериале также снимались Никита Ефремов, Павел Ворожцов, Нелли Уварова, Евгений Сангаджиев, Антон Филипенко, Кузьма Котрелев и другие. Создатели сериала представили тизер проекта.

Сериал «Между нами химия» появился на свет благодаря комментарию в социальных сетях. На странице популярного блогера одна из подписчиц поделилась своей бедой — рассказала, что серьезно больна и боится, что ее двое детей могут остаться без мамы. Режиссер Карина Чувикова увидела это признание, история ее зацепила.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Сериал пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Фишер», «Библиотекарь», «Балет», «Плакса» и другие), а его телепремьера состоится на СТС. За производство отвечает кинокомпания «Водород» при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Таня крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. И все бы ничего, но Таня узнает о серьезном диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить детей своим ненадежным родственникам и решается найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился о детях. Единственный человек, которому Таня доверяет свой отчаянный план, — это ее врач. Впрочем, в какой-то момент претендентов становится даже слишком много.

Саша Бортич, актриса:

«Материал наполнен мощными драматическими сценами, и сценами, которые требуют более тонких актерских проявлений. Точно могу сказать, что на сегодняшний день, по моим ощущениям, это самая масштабная и разносторонняя моя актерская работа. Кроме того, слова, важные для меня по жизни, идеально вписываются в идею сериала — любовь сильнее всего. Мне было невероятно приятно работать с режиссером Кариной Чувиковой. Мы разные во многом, но при этом и похожи. Мы постепенно сближались и выстроили очень прочную доверительную связь, которую я максимально ценю и надеюсь, что у меня будет шанс поработать с ней снова».

Карина Чувикова, режиссер и автор сценария, выпускница школы кино «Индустрия»:

«Кастинг был очень долгий, на главную роль очень много кого смотрели. Когда пришла Саша Бортич, все встало на свои места, история заиграла по-новому. Мы писали историю хорошей матери, попавшей в плохую ситуацию. Надеемся, что зрители увидят в ее „приключениях“ интересные им темы».

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