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Posted 5 февраля, 09:58

Published 5 февраля, 09:58

Modified 5 февраля, 10:00

Updated 5 февраля, 10:00

Пассажирский поезд насмерть переехал пенсионера на рельсах в Ростовской области

Пассажирский поезд насмерть переехал пенсионера на рельсах в Ростовской области

5 февраля 2025, 09:58
Фото: 1MI. Пассажирский поезд насмерть переехал пенсионера на рельсах в Ростовской области
В Ростовской области мужчина погиб под колесами поезда. Пассажирский состав сбил пожилого пешехода на ж/д перегоне «Лихая-Каменская».

Происшествие случилось 3 февраля. По предварительным данным, 89-оетний житель Каменска-Шахтинского шел в районе ж/д путей. Когда поезд приблизился, дедушка не успел отойти в сторону. Состав сбил пенсионера, причинив ему смертельные травмы.

Очевидцы вызвали на место полицию и бригаду скорой помощи. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть.

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Как сообщили в УТ МВД по СКФО, причиной гибели стало нарушение правил безопасного поведения на объектах ж/д транспорта.

Ранее в Ростовской области еще один мужчина погиб под колесами грузового поезда.

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