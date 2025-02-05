Пассажирский поезд насмерть переехал пенсионера на рельсах в Ростовской области

Происшествие случилось 3 февраля. По предварительным данным, 89-оетний житель Каменска-Шахтинского шел в районе ж/д путей. Когда поезд приблизился, дедушка не успел отойти в сторону. Состав сбил пенсионера, причинив ему смертельные травмы.