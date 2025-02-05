Пассажирский поезд насмерть переехал пенсионера на рельсах в Ростовской области

Posted 5 февраля, 09:58
Published 5 февраля, 09:58
Modified 5 февраля, 10:00
Updated 5 февраля, 10:00
Происшествие случилось 3 февраля. По предварительным данным, 89-оетний житель Каменска-Шахтинского шел в районе ж/д путей. Когда поезд приблизился, дедушка не успел отойти в сторону. Состав сбил пенсионера, причинив ему смертельные травмы.
Очевидцы вызвали на место полицию и бригаду скорой помощи. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть.
Как сообщили в УТ МВД по СКФО, причиной гибели стало нарушение правил безопасного поведения на объектах ж/д транспорта.
Ранее в Ростовской области еще один мужчина погиб под колесами грузового поезда.