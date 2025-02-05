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Posted 5 февраля, 11:46

Published 5 февраля, 11:46

Modified 5 февраля, 11:48

Updated 5 февраля, 11:48

Дерево на Западном в Ростове перекрыло пешеходную дорогу к автобусной остановке

«По воде со льдом, по грязи со снегом»: на Западном в Ростове дерево перекрыло дорогу

5 февраля 2025, 11:46
Фото: rostovgazeta.ru. Дерево на Западном в Ростове перекрыло пешеходную дорогу к автобусной остановке

Упавшее дерево на Западном в Ростове преградило людям путь на остановку

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В редакцию RostovGazeta обратились жители Западного района Ростова. Люди пожаловались на упавшее дерево, которое перегородило проход к автобусной остановке и на скользкие дорожки меж дворов.

Корреспондент RostovGazeta выехал по жалобам горожан и лично убедился в ситуации. Так, возле дома на Каширской, 8/2 обвалившиеся деревья перекрыли тротуар. Местные жители рассказывают, что произошло это еще вчера.

«И никому нет никакого дела. До сих пор все это валяется», — возмущаются ростовчане.

А между тем, именно по этой дороге жители ближайших многоэтажных домов спускаются к автобусной остановке.

Видео: rostovgazeta.ru. Именно по этой дороге жители ближайших многоэтажных домов спускаются к автобусной остановке
«Видимо, эта дорога никому не нужна. В теплое время года здесь постоянно валяется мусор. Сейчас снег присыпал — хотя бы чисто стало. Зато дерево свалилось», — комментируют пешеходы.

Обойти эту дорогу теперь можно или по газонам, где лежит снег с грязью или по проезжей части, где лед с водой.

Между дворов района ситуация не намного лучше. Дороги покрыты слоем подтаявшего и застывшего льда. Спешащие куда-то ростовчане обходят их по газонам, предпочитая не рисковать «на ледяных колдобинах».

Дорожки между домами покрыты скользким слоем льда
Дорожки покрыты скользким слоем льда
Дорожки между домами покрыты скользким слоем льда. Любопытно, что в этом здании располагается офис управляющей компании
Дорожки между домами покрыты скользким слоем льда. Фото: rostovgazeta.ru
«Странно, что дороги от льда никто не чистит. Наверное, ждут когда само растает? Наверняка, теперь гололед так и останется до весны», — делятся мнением пешеходы.

Ранее RostovGazeta сообщала об опасностях погоды в ближайшие дни.

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