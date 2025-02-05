«По воде со льдом, по грязи со снегом»: на Западном в Ростове дерево перекрыло дорогу

Posted 5 февраля, 11:46
Published 5 февраля, 11:46
Modified 5 февраля, 11:48
Updated 5 февраля, 11:48
Корреспондент RostovGazeta выехал по жалобам горожан и лично убедился в ситуации. Так, возле дома на Каширской, 8/2 обвалившиеся деревья перекрыли тротуар. Местные жители рассказывают, что произошло это еще вчера.
«И никому нет никакого дела. До сих пор все это валяется», — возмущаются ростовчане.
А между тем, именно по этой дороге жители ближайших многоэтажных домов спускаются к автобусной остановке.
«Видимо, эта дорога никому не нужна. В теплое время года здесь постоянно валяется мусор. Сейчас снег присыпал — хотя бы чисто стало. Зато дерево свалилось», — комментируют пешеходы.
Обойти эту дорогу теперь можно или по газонам, где лежит снег с грязью или по проезжей части, где лед с водой.
Между дворов района ситуация не намного лучше. Дороги покрыты слоем подтаявшего и застывшего льда. Спешащие куда-то ростовчане обходят их по газонам, предпочитая не рисковать «на ледяных колдобинах».
«Странно, что дороги от льда никто не чистит. Наверное, ждут когда само растает? Наверняка, теперь гололед так и останется до весны», — делятся мнением пешеходы.
Ранее RostovGazeta сообщала об опасностях погоды в ближайшие дни.