«Почистили, сфоткали и уехали»: жители Ростова массово жалуются на скользкие дороги

Posted 5 февраля, 17:59
Published 5 февраля, 17:59
Modified 5 февраля, 18:01
Updated 5 февраля, 18:01
Напомним, ночь на 4 февраля в Ростове прошел мощный снегопад, из-за которого в городе возник настоящий коллапс, из-за непогоды падали деревья, люди не могли уехать на работу и учебу из-за проблем с общественным транспортом. Дороги и тротуары оказались нерасчищенными, а у некоторых жителей после непогоды отключили электричество.
В борьбе с последствиями снегопада задействовали спецтехнику и коммунальщиков. Однако позже выяснилось, что за сутки выявили более сотни нарушений правил уборки снега.
Исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин сообщил, что объем вывезенных снежных масс составил 4530 кубометров.
Однако в комментариях под его постами мнения горожан разделились. Некоторые благодарят коммунальные службы и городские власти за своевременную и качественную уборку снега, другие же — негодуют.
Больше всего жалоб поступило на нерасчищенные тротуары.
«Ага, на нашей улице утром приехали, почистили кусок, сфоткали и уехали. Вот и вся уборка», — отмечает подписчик телеграм-канала.
«Вятская, переулок Днепровский, поликлиника 4, пединститут, школа 109 — ни одного квадратного метра тротуара не расчищено», — пишет интернет-пользователь.
Также некоторые пользователи соцмедиа сообщили о поваленных деревьях, которые никто не спешит убирать.
«Деревья валяются по городу уже вторые сутки», — пишет подписчик.
Комментарии о плохой работе коммунальщиков поступают от жителей с разных частей Ростова.
«Нигде не убираются, не посыпают реагентами, дети пошли в школу, скользко и опасно», — сообщает жительница Западного.
«На пересечении Ленина и Нагибина — сплошной каток… Со вчерашнего дня мост по проспекту Космонавтов — пешеходные дорожки не чищены, ветки как упали на пешеходную часть, так и лежат», — жалуется горожанка.
«На маленьких улицах никто не убирает», — пишет пользователь.