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Posted 5 февраля, 17:59

Published 5 февраля, 17:59

Modified 5 февраля, 18:01

Updated 5 февраля, 18:01

«Сплошной каток»: Ростовчане массово пожаловались на десятки неочищенных улиц

«Почистили, сфоткали и уехали»: жители Ростова массово жалуются на скользкие дороги

5 февраля 2025, 17:59
Фото: Администрация Ростова. «Сплошной каток»: Ростовчане массово пожаловались на десятки неочищенных улиц

Жители Ростова атаковали канал главы администрации жалобами на скользкие дороги

Мощный снегопад в начале февраля в Ростове оставил после себя заваленные снегом дороги и тротуар. Для очищения города от последствий метели задействовали спецтехнику и коммунальщиков. Однако мнения горожан по этому поводу разделились. Подробнее об этом — в материале RostovGazeta.

Напомним, ночь на 4 февраля в Ростове прошел мощный снегопад, из-за которого в городе возник настоящий коллапс, из-за непогоды падали деревья, люди не могли уехать на работу и учебу из-за проблем с общественным транспортом. Дороги и тротуары оказались нерасчищенными, а у некоторых жителей после непогоды отключили электричество.

В борьбе с последствиями снегопада задействовали спецтехнику и коммунальщиков. Однако позже выяснилось, что за сутки выявили более сотни нарушений правил уборки снега.

Исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин сообщил, что объем вывезенных снежных масс составил 4530 кубометров.

Однако в комментариях под его постами мнения горожан разделились. Некоторые благодарят коммунальные службы и городские власти за своевременную и качественную уборку снега, другие же — негодуют.

Фото: Администрация Ростова

Больше всего жалоб поступило на нерасчищенные тротуары.

«Ага, на нашей улице утром приехали, почистили кусок, сфоткали и уехали. Вот и вся уборка», — отмечает подписчик телеграм-канала.
«Вятская, переулок Днепровский, поликлиника 4, пединститут, школа 109 — ни одного квадратного метра тротуара не расчищено», — пишет интернет-пользователь.

Также некоторые пользователи соцмедиа сообщили о поваленных деревьях, которые никто не спешит убирать.

«Деревья валяются по городу уже вторые сутки», — пишет подписчик.

Комментарии о плохой работе коммунальщиков поступают от жителей с разных частей Ростова.

«Нигде не убираются, не посыпают реагентами, дети пошли в школу, скользко и опасно», — сообщает жительница Западного.
«На пересечении Ленина и Нагибина — сплошной каток… Со вчерашнего дня мост по проспекту Космонавтов — пешеходные дорожки не чищены, ветки как упали на пешеходную часть, так и лежат», — жалуется горожанка.
«На маленьких улицах никто не убирает», — пишет пользователь.
И. о. главы администрации Ростова потребовал ускорить уборку снега
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#Милана Белкина#Снегопад#Уборка снега#Ростов#Жалобы#Коммунальные службы#Александр Скрябин
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