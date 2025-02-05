«Почистили, сфоткали и уехали»: жители Ростова массово жалуются на скользкие дороги

Жители Ростова атаковали канал главы администрации жалобами на скользкие дороги

Мощный снегопад в начале февраля в Ростове оставил после себя заваленные снегом дороги и тротуар. Для очищения города от последствий метели задействовали спецтехнику и коммунальщиков. Однако мнения горожан по этому поводу разделились. Подробнее об этом — в материале RostovGazeta.

Напомним, ночь на 4 февраля в Ростове прошел мощный снегопад, из-за которого в городе возник настоящий коллапс, из-за непогоды падали деревья, люди не могли уехать на работу и учебу из-за проблем с общественным транспортом. Дороги и тротуары оказались нерасчищенными, а у некоторых жителей после непогоды отключили электричество. В борьбе с последствиями снегопада задействовали спецтехнику и коммунальщиков. Однако позже выяснилось, что за сутки выявили более сотни нарушений правил уборки снега. Исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин сообщил, что объем вывезенных снежных масс составил 4530 кубометров. Однако в комментариях под его постами мнения горожан разделились. Некоторые благодарят коммунальные службы и городские власти за своевременную и качественную уборку снега, другие же — негодуют. Фото: Администрация Ростова Больше всего жалоб поступило на нерасчищенные тротуары. «Ага, на нашей улице утром приехали, почистили кусок, сфоткали и уехали. Вот и вся уборка», — отмечает подписчик телеграм-канала. «Вятская, переулок Днепровский, поликлиника 4, пединститут, школа 109 — ни одного квадратного метра тротуара не расчищено», — пишет интернет-пользователь. Также некоторые пользователи соцмедиа сообщили о поваленных деревьях, которые никто не спешит убирать. «Деревья валяются по городу уже вторые сутки», — пишет подписчик. Комментарии о плохой работе коммунальщиков поступают от жителей с разных частей Ростова. «Нигде не убираются, не посыпают реагентами, дети пошли в школу, скользко и опасно», — сообщает жительница Западного. «На пересечении Ленина и Нагибина — сплошной каток… Со вчерашнего дня мост по проспекту Космонавтов — пешеходные дорожки не чищены, ветки как упали на пешеходную часть, так и лежат», — жалуется горожанка. «На маленьких улицах никто не убирает», — пишет пользователь. И. о. главы администрации Ростова потребовал ускорить уборку снега Узнать подробнее Читайте также: И. о. главы администрации Ростова потребовал ускорить уборку снега Власти Ростова оправдались из-за транспортного коллапса после снегопада Жители Ростова пожаловались на нечищеные дороги и тротуары после снегопада