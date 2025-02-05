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Posted 5 февраля, 16:23

Published 5 февраля, 16:23

Modified 5 февраля, 16:30

Updated 5 февраля, 16:30

Председателя ЖСК в Аксае осудят за хищение 500 млн руб для строительства дома

Председателя ЖСК в Аксае осудят за хищение 500 млн руб для строительства дома

5 февраля 2025, 16:23
Фото: 1MI. Председателя ЖСК в Аксае осудят за хищение 500 млн руб для строительства дома
Бывший председатель жилищно-строительного кооператива в Аксае пойдет под суд за мошенничество и отмывание денег, предназначавшихся для строительства многоэтажки, сообщает прокуратура Ростовской области.

По версии следствия, за два года (в период с 2021 по 2023 год) экс-председатель ЖСК присвоил более 500 миллионов рублей, которые были направлены в виде субсидий кооперативу для завершения возведения многоквартирного дома по Менделеева в Аксае. При этом часть средств он успел легализовать, купив недвижимость.

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Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу части 4 статьи 159 и пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ. Теперь дело председателя направили в Аксайский районный суд.

Ранее двух руководителей строительной фирмы ООО «Сигма», которая должна была заниматься строительством жилых домов по улице Менделеева в Аксае в 2015 году, приговорили к тюремному заключению. Подробнее о деле в материале RostovGazeta.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Прокуратура#Аксай#Мошенничество#Строительство#Хищение#Уголовное дело#Многоэтажный дом
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