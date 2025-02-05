Председателя ЖСК в Аксае осудят за хищение 500 млн руб для строительства дома

По версии следствия, за два года (в период с 2021 по 2023 год) экс-председатель ЖСК присвоил более 500 миллионов рублей, которые были направлены в виде субсидий кооперативу для завершения возведения многоквартирного дома по Менделеева в Аксае. При этом часть средств он успел легализовать, купив недвижимость.