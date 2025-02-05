Председателя ЖСК в Аксае осудят за хищение 500 млн руб для строительства дома

Posted 5 февраля, 16:23
Published 5 февраля, 16:23
Modified 5 февраля, 16:30
Updated 5 февраля, 16:30
По версии следствия, за два года (в период с 2021 по 2023 год) экс-председатель ЖСК присвоил более 500 миллионов рублей, которые были направлены в виде субсидий кооперативу для завершения возведения многоквартирного дома по Менделеева в Аксае. При этом часть средств он успел легализовать, купив недвижимость.
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу части 4 статьи 159 и пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ. Теперь дело председателя направили в Аксайский районный суд.
Ранее двух руководителей строительной фирмы ООО «Сигма», которая должна была заниматься строительством жилых домов по улице Менделеева в Аксае в 2015 году, приговорили к тюремному заключению. Подробнее о деле в материале RostovGazeta.