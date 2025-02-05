Проблемы с отслеживанием автобусов в Ростове планируют решить новой технологией

Для того чтобы она работала, на остановки необходимо установить специальные метки, защищенные от внешнего воздействия, а в каждый автобус — коробку-приемник. Когда любой вид общественного транспорта, оснащенный этой системой, будет проезжать остановочный пункт, то будет происходить операция связи устройств. Это и позволит улучшить процесс отслеживания.