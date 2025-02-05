Проблемы с отслеживанием автобусов в Ростове планируют решить новой технологией

Posted 5 февраля, 12:43
Published 5 февраля, 12:43
Modified 5 февраля, 12:45
Updated 5 февраля, 12:45
Торицын рассказал, что технология является простой и использует для работы только низкочастотный диапазон. Он не позволяет передавать большие объемы информации, но этого хватит для отслеживания городского транспорта на карте.
Для того чтобы она работала, на остановки необходимо установить специальные метки, защищенные от внешнего воздействия, а в каждый автобус — коробку-приемник. Когда любой вид общественного транспорта, оснащенный этой системой, будет проезжать остановочный пункт, то будет происходить операция связи устройств. Это и позволит улучшить процесс отслеживания.
«Каждая метка имеет уникальный идентификатор, и, соответственно, мы можем пометить весь маршрут, остановочные комплексы в прямом и обратном направлении», — пояснил Алексей Торицын.
Добавим, что эксперт не уточнил, когда использование новой технологии в Ростове-на-Дону может стать возможным.
Ранее урбанист заявил, что проблему с автобусами в Ростове не получится решить даже в 2025 году.