Пять беспилотников разлетелись на части над Азовским морем

Накануне, вечером 4 февраля в регионе объявляли беспилотную опасность. Аналогичная ситуация была и днем в Новошахтинске, где жителей просили спрятаться в укрытии. Однако оба раза тревоге дали отбой, не обнаружив БПЛА над территорией Ростовской области.