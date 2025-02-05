Пять беспилотников разлетелись на части над Азовским морем

Posted 5 февраля, 17:59
Published 5 февраля, 17:59
Modified 5 февраля, 18:03
Updated 5 февраля, 18:03
БПЛА засекли в период с 19.00 до 20.00 мск. Все пять дронов уничтожили дежурными средствами ПВО (прим. — противовоздушная оборона).
В соцсетях жители Ростовской области не сообщали о звуках взрывов. Вероятно, беспилотные аппараты сбили вдали от береговой линии. Врио губернатора Юрий Слюсарь пока не сообщал о сбитых БПЛА.
Накануне, вечером 4 февраля в регионе объявляли беспилотную опасность. Аналогичная ситуация была и днем в Новошахтинске, где жителей просили спрятаться в укрытии. Однако оба раза тревоге дали отбой, не обнаружив БПЛА над территорией Ростовской области.