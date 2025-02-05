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Posted 5 февраля, 17:59

Published 5 февраля, 17:59

Modified 5 февраля, 18:03

Updated 5 февраля, 18:03

Пять беспилотников разлетелись на части над Азовским морем

Пять беспилотников разлетелись на части над Азовским морем

5 февраля 2025, 17:59
Фото: Минобороны России. Пять беспилотников разлетелись на части над Азовским морем
Над акваторией Азовского моря сбили пять беспилотников. Воздушные цели уничтожили 5 февраля, сообщает Минобороны России.

БПЛА засекли в период с 19.00 до 20.00 мск. Все пять дронов уничтожили дежурными средствами ПВО (прим. — противовоздушная оборона).

В соцсетях жители Ростовской области не сообщали о звуках взрывов. Вероятно, беспилотные аппараты сбили вдали от береговой линии. Врио губернатора Юрий Слюсарь пока не сообщал о сбитых БПЛА.

Юрий Слюсарь сообщил о третьем сбитом беспилотнике над Ростовской областью
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Накануне, вечером 4 февраля в регионе объявляли беспилотную опасность. Аналогичная ситуация была и днем в Новошахтинске, где жителей просили спрятаться в укрытии. Однако оба раза тревоге дали отбой, не обнаружив БПЛА над территорией Ростовской области.

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