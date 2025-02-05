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Posted 5 февраля, 06:43

Published 5 февраля, 06:43

Modified 5 февраля, 07:44

Updated 5 февраля, 07:44

Из-за вспышки ОРВИ власти Ростовской области призывают ввести масочный режим

Роспотребнадзор призвал ввести масочный режим в Ростовской области

5 февраля 2025, 06:43
Фото: 1MI. Из-за вспышки ОРВИ власти Ростовской области призывают ввести масочный режим
Главный санврач Ростовской области призвал ввести масочный режим после вспышки заболеваемости ОРВИ. Соответствующее постановление с подписью Евгения Ковалева опубликовано 4 февраля.

Ограничительные меры распространяются на медицинские организации (стационарные и амбулаторные), а также на социальные организации всех форм собственности.

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Кроме того, в регионе ввели карантин по гриппу в медучреждениях. Евгений Ковалев предложил задействовать план по защите населения от гриппа и ОРВИ, отменить массовые мероприятия и в случае повышенной заболеваемости — перевести школьников и студентов на дистанционное обучение.

В больницах будут принимать пациентов с ОРВИ отдельно от всех остальных, чтобы снизить риск заражения. А общественный транспорт станут чаще дезинфицировать.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ОРВИ#Грипп#Общественный транспорт#Масочный режим#Карантин#Заболеваемость#Медицинские организации#Дистанционное обучение
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