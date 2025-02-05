Роспотребнадзор призвал ввести масочный режим в Ростовской области

Кроме того, в регионе ввели карантин по гриппу в медучреждениях. Евгений Ковалев предложил задействовать план по защите населения от гриппа и ОРВИ, отменить массовые мероприятия и в случае повышенной заболеваемости — перевести школьников и студентов на дистанционное обучение.