Синоптики прогнозируют снегопад и мороз до -11 градусов в Ростовской области

Posted 5 февраля, 10:44
Published 5 февраля, 10:44
Modified 5 февраля, 10:46
Updated 5 февраля, 10:46
В четверг, 6 февраля, в Ростове продолжит идти снег, а дороги будут покрыты слоем льда. Ветер стихнет до 7-12 метров в секунду, а температура опустится до -6 градусов. В регионе в этот день местами будет идти умеренный мокрый снег. Порывы ветра не превысят 15 метров в секунду, а температура будет колебаться от +3 до -10 градусов.
На следующий день, 7 февраля, в Ростове осадков не будет. Температура будет отрицательная — от -2 до -6 градусов. По региону также осадков не ожидается, а столбики термометров опустятся до -11.
Ранее Ростов пережил мощный снегопад, который привел к настоящему коллапсу. Подробнее о последствиях метели в начале февраля читайте в сюжете RostovGazeta.