Синоптики прогнозируют снегопад и мороз до -11 градусов в Ростовской области

В четверг, 6 февраля, в Ростове продолжит идти снег, а дороги будут покрыты слоем льда. Ветер стихнет до 7-12 метров в секунду, а температура опустится до -6 градусов. В регионе в этот день местами будет идти умеренный мокрый снег. Порывы ветра не превысят 15 метров в секунду, а температура будет колебаться от +3 до -10 градусов.