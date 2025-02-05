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Posted 5 февраля, 10:44

Published 5 февраля, 10:44

Modified 5 февраля, 10:46

Updated 5 февраля, 10:46

Синоптики рассказали, когда на Дону прекратится опасный снегопад

Синоптики прогнозируют снегопад и мороз до -11 градусов в Ростовской области

5 февраля 2025, 10:44
Фото: Администрация Ростова. Синоптики рассказали, когда на Дону прекратится опасный снегопад
Во вторник, 4 февраля, Ростовскую область накрыла опасная погода. Прошел очень сильный снег, возникло налипание осадков на проводах и деревьев, а тротуары и дороги покрылись слоем льда. О том, какая погода ждет регион в ближайшие дни, рассказали синоптики.

В четверг, 6 февраля, в Ростове продолжит идти снег, а дороги будут покрыты слоем льда. Ветер стихнет до 7-12 метров в секунду, а температура опустится до -6 градусов. В регионе в этот день местами будет идти умеренный мокрый снег. Порывы ветра не превысят 15 метров в секунду, а температура будет колебаться от +3 до -10 градусов.

На следующий день, 7 февраля, в Ростове осадков не будет. Температура будет отрицательная — от -2 до -6 градусов. По региону также осадков не ожидается, а столбики термометров опустятся до -11.

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Ранее Ростов пережил мощный снегопад, который привел к настоящему коллапсу. Подробнее о последствиях метели в начале февраля читайте в сюжете RostovGazeta.

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