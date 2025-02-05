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Posted 5 февраля, 17:37

Published 5 февраля, 17:37

Modified 5 февраля, 17:39

Updated 5 февраля, 17:39

Слюсарь раскрыл масштабные планы по улучшению дорог и транспорта на Дону

Слюсарь раскрыл масштабные планы по улучшению дорог и транспорта в Ростовской области

5 февраля 2025, 17:37
Фото: 1MI. Слюсарь раскрыл масштабные планы по улучшению дорог и транспорта на Дону

Слюсарь раскрыл планы по улучшению дорог и транспорта в Ростовской области

В 2025 году в Ростовской области планируют максимально проработать транспортный и дорожный вопрос. Больше всего внимания уделят ремонту дорог и развитию общественного транспорта.

Врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал, что для строительства и ремонта порядка 380 дорог в Ростовской области выделят свыше 30 миллиардов рублей. Также в регионе займутся обеспечением новых микрорайонов дорожной и транспортной инфраструктурой.

Кроме того, Слюсарь отметил, что нужно плотно заняться развитием транспортной сферы по всей области. Решить проблемы с состоянием подвижного состава, его разнообразием, доступностью и тарифами, а также постараться устранить дефицит водителей.

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Дончане верят, что в ближайшее время будет ликвидировано максимальное количество минусов и недостатков в этих сферах: «Это звучит просто замечательно! Качественные дороги действительно играют ключевую роль в жизни людей».

«Хотелось бы поверить, что будут делать дороги!», — добавил подписчик.

Ранее стало известно, что проблемы с отслеживанием автобусов в Ростове планируют решить с помощью новой технологии.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Общественный транспорт#Дорожные работы#Транспорт#Дороги#Транспортные проблемы#Ремонт дороги#Юрий Слюсарь
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