Слюсарь раскрыл масштабные планы по улучшению дорог и транспорта в Ростовской области

Posted 5 февраля, 17:37
Published 5 февраля, 17:37
Modified 5 февраля, 17:39
Updated 5 февраля, 17:39
Врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал, что для строительства и ремонта порядка 380 дорог в Ростовской области выделят свыше 30 миллиардов рублей. Также в регионе займутся обеспечением новых микрорайонов дорожной и транспортной инфраструктурой.
Кроме того, Слюсарь отметил, что нужно плотно заняться развитием транспортной сферы по всей области. Решить проблемы с состоянием подвижного состава, его разнообразием, доступностью и тарифами, а также постараться устранить дефицит водителей.
Дончане верят, что в ближайшее время будет ликвидировано максимальное количество минусов и недостатков в этих сферах: «Это звучит просто замечательно! Качественные дороги действительно играют ключевую роль в жизни людей».
«Хотелось бы поверить, что будут делать дороги!», — добавил подписчик.
Ранее стало известно, что проблемы с отслеживанием автобусов в Ростове планируют решить с помощью новой технологии.