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Posted 5 февраля, 04:32

Published 5 февраля, 04:32

Modified 5 февраля, 06:34

Updated 5 февраля, 06:34

Составили 32 протокола: в Ростовской области нашли виновных в снежном коллапсе

Составили 32 протокола: в Ростовской области нашли виновных в снежном коллапсе

5 февраля 2025, 04:32
Фото: rostovgazeta.ru. Составили 32 протокола: в Ростовской области нашли виновных в снежном коллапсе

Десятки протоколов о несвоевременной уборки снега составили в Ростовской области

Сюжет
Опять коллапс: последствия снегопада в Ростове-на-Дону 4 февраля
После снежного коллапса 4 февраля в Ростовской области выяснили, кто в этом виноват. За сутки выявили более 120 нарушений правил уборки снега. А за несвоевременную уборку составили 32 протокола в отношении должностных и юридических лиц.

При проверке выполнения обязательств во время непогоды особое внимание обращали на социальные объекты (школы, больницы), а также магазины и вокзалы.

Как сообщает административная инспекция Ростовской области, наказывать будут органы местного самоуправления, коммунальные службы и УК, собственников зданий. Очевидно, именно из-за их запоздалой реакции на непогоду в регионе случился коллапс.

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Для физлиц за это предусмотрен штраф до трех тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч, а для юридических — до 70.

Подробнее о последствиях метели в начале февраля читайте в сюжете RostovGazeta.

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