Составили 32 протокола: в Ростовской области нашли виновных в снежном коллапсе

Posted 5 февраля, 04:32
Published 5 февраля, 04:32
Modified 5 февраля, 06:34
Updated 5 февраля, 06:34
При проверке выполнения обязательств во время непогоды особое внимание обращали на социальные объекты (школы, больницы), а также магазины и вокзалы.
Как сообщает административная инспекция Ростовской области, наказывать будут органы местного самоуправления, коммунальные службы и УК, собственников зданий. Очевидно, именно из-за их запоздалой реакции на непогоду в регионе случился коллапс.
Для физлиц за это предусмотрен штраф до трех тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч, а для юридических — до 70.
Подробнее о последствиях метели в начале февраля читайте в сюжете RostovGazeta.