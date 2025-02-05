Составили 32 протокола: в Ростовской области нашли виновных в снежном коллапсе

Десятки протоколов о несвоевременной уборки снега составили в Ростовской области

После снежного коллапса 4 февраля в Ростовской области выяснили, кто в этом виноват. За сутки выявили более 120 нарушений правил уборки снега. А за несвоевременную уборку составили 32 протокола в отношении должностных и юридических лиц.