Стало известно, где хуже всего убирали снег в Ростовской области

Posted 5 февраля, 11:47
Published 5 февраля, 11:47
Modified 5 февраля, 11:49
Updated 5 февраля, 11:49
В список самых неубранных попали Ростов, Таганрог и Новошахтинск. В числе районов оказались Красносулинский и Аксайский.
Всего в донском регионе выявили более 120 фактов несоблюдения сроков уборки снега и других норм. В отношении должностных и юридических лиц составили три десятка протоколов.
Ранее RostovGazeta рассказывала, к чему привел снегопад в донской столице, к которому готовились заранее и объявляли повышенную готовность коммунальщиков.