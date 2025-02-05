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Posted 5 февраля, 11:47

Published 5 февраля, 11:47

Modified 5 февраля, 11:49

Updated 5 февраля, 11:49

Стало известно, где хуже всего убирали снег в Ростовской области

Стало известно, где хуже всего убирали снег в Ростовской области

5 февраля 2025, 11:47
Фото: donland.ru. Стало известно, где хуже всего убирали снег в Ростовской области

Ростов, Таганрог и Новошахтинск попали в список самых неубранных городов региона

В Ростовской области за сутки не успели ликвидировать последствия снегопада, накрывшего регион в ночь на 4 февраля. В донской административной инспекции сообщили, в каких районах хуже всего убирали снег.

В список самых неубранных попали Ростов, Таганрог и Новошахтинск. В числе районов оказались Красносулинский и Аксайский.

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Всего в донском регионе выявили более 120 фактов несоблюдения сроков уборки снега и других норм. В отношении должностных и юридических лиц составили три десятка протоколов.

Ранее RostovGazeta рассказывала, к чему привел снегопад в донской столице, к которому готовились заранее и объявляли повышенную готовность коммунальщиков.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Новошахтинск#Снегопад#Уборка снега#Аксайский район#Красносулинский район#Ростов#RostovGazeta#Коммунальные службы
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