Стало известно, где хуже всего убирали снег в Ростовской области

Ростов, Таганрог и Новошахтинск попали в список самых неубранных городов региона

В Ростовской области за сутки не успели ликвидировать последствия снегопада, накрывшего регион в ночь на 4 февраля. В донской административной инспекции сообщили, в каких районах хуже всего убирали снег.